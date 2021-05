[Special] Een potje golf is niet nieuw voor Mario en zijn vrienden

Mario en zijn vrienden (en vijanden) golfen er al flink wat jaren op los.

Volgende maand verschijnt de nieuwste titel in de Mario Golf-serie voor de Nintendo Switch, namelijk Mario Golf: Super Rush. Dit nieuwste deel belooft vol te zitten voor de fans met verschillende modi, een uitgebreid rooster én veel content. En terwijl we Mario en alle vrienden uit het Mushroom Kingdom tegenwoordig in flink wat sportspellen voorbij zien komen, is ook een potje golf alles behalve nieuw voor hen. We blikken terug op de Mario Golf-serie waar we in 1999 voor het eerst kennis mee konden maken.

1999 – Mario Golf op de console én handheld

In 1999 maken we voor het eerst kennis met de Mario Golf-serie. Ontwikkelaar Camelot ontwikkelde in die periode maar liefst twee golfspellen: een voor de Nintendo 64 en één voor de Game Boy Color. Ondanks dat beide games flink van elkaar verschillen, maken beide titels ook op een leuke manier gebruik van elkaars bestaan. Dankzij het Transfer Pak van de Nintendo 64 kan de speler namelijk vier extra personages overhalen via de Game Boy Color-versie van Mario Golf.

Verder zijn beide games behoorlijk anders. Zo is de Game Boy Color-versie juist een combinatie van een sportspel en een RPG. Tijdens de nodige potjes golf kan je namelijk ervaring opdoen met het winnen van wedstrijden of het spelen van minigames. Deze ervaringspunten (‘Experience points’) kunnen worden ingezet op verschillende eigenschappen. Het speelveld wordt hier bovendien in de derde persoon met bovenaanzicht getoond. Had je de welbekende ‘linkkabel’? Dan kon je ook met 2 personen een potje golfen. De Nintendo 64-versie is vooral meer gericht op leuke no-nonsense potjes golf zonder RPG-elementen. Het perspectief wordt in deze versie bovendien getoond in de derde persoon. Het rooster is beduidend kleiner dan we tegenwoordig zien. Zo kende de game zes banen en tien personages uit verschillende Nintendo-spellen. Ook werd er gedacht aan de minder ervaren speler met de handicap modus, waardoor je dan niet te ver achterop raakt bij de tegenstander.





Een leuk weetje over de Game Boy Color-verse: Het spel komt voor in het boek 1001 Video Games You Must Play Before You Die van Tony Mott!

2004 – Mario Golf: Toadstool Tour & Advance Tour

Na het succes van de eerste twee delen verschenen er nog verschillende nieuwe delen waarmee je kon golfen met onze favoriete loodgieter en vrienden. Ook de paarse kubus van Nintendo kreeg daarom een gloednieuw deel voorgeschoteld: Mario Golf: Toadstool Tour. Dit keer kon je met vier spelers tegelijk spelen en waren het vooral de indrukwekkende graphics die de serie naar een hoger niveau wisten te tillen. Op het gebied van gameplay is het allemaal niet echt baanbrekend en bleek de game vooral een simpele arcade-achtige golftitel te zijn. Het control systeem is namelijk wel érg simpel, wat er wel weer voor zorgt dat de game zeer toegankelijk is. Daarmee bleek Mario Golf: Toadstool Tour vooral leuk om soms met vrienden even te spelen. Veel nieuwe personages maakten overigens wel hun intrede waaronder Birdo, Boo en Pete Piranha.





Net als bij de eerste twee delen verschenen er ook in 2004 twee delen. Naast de console-versie kreeg de Game Boy Advance ook zijn eigen deel met Mario Golf: Advance Tour. Net als de Game Boy-versie kent ook dit deel RPG-elementen. Nieuw was ook dat je jouw eigen peronage kan ontwerpen. Mede door de ingebouwde RPG-elementen (je doet ervaring op door te winnen én minigames te spelen) werd de game door de media vrij goed ontvangen. Veel cijfers tussen de 8 en 9+ waren het (welverdiende) gevolg. Daarnaast maakten Waluigi en Donkey Kong hun debuut op in de handheld-delen.

2013 – Mario Golf: World Tour – héél veel content

Dat ontwikkelaar Camelot nog lang niet klaar was met de golf-serie bleek wel toen Mario Golf: World Tour op de Nintendo 3DS verscheen. Waar golf op zich niet de meest spannende sport ter wereld is, bleek Mario Golf: World Tour toch een uiterst vermakelijke game te zijn met enorm veel content. Natuurlijk kan je ook nu weer snel een potje golf spelen, in dit deel draait het vooral om de Kasteelclub. Hier loop je rond met je eigen Mii-personage en kun je jezelf inschrijven voor toernooien, maar ook met andere gasten praten. In totaal zijn er dan drie toernooien (die steeds moeilijker worden) en als je deze alle drie weet te winnen heb je de game uitgespeeld. Gelukkig is er daarna echter nog veel meer te beleven.

Na het behalen van alle toernooien, wat dit keer aanzienlijk lastiger is doordat je ook rekening moet houden met zaken zoals de wind, krijg je een uitdagingsmodus voorgeschoteld. Op iedere baan krijg je tien uitdagingen voorgeschoteld die alles behalve gemakkelijk kunnen zijn. Win je uitdagingen, dan krijg je steeds een sterrenmunt. Daarmee kun je vervolgens weer nieuwe banen vrijspelen, waardoor je zelfs onder water kon golfen! Andere banen zijn juist weer gebaseerd op spellen als Donkey Kong of Yoshi en stuk voor stuk zijn ze origineel en leuk ontworpen. Aan creativiteit (en content) absoluut geen tekort dus! Oh ja, had ik de uitgebreide multiplayer opties al benoemd? Golfen kan nu tegen andere spelers over de hele wereld en je kan meedoen aan diverse toernooien en dus ben je echt wel even zoet met deze game. Ook een aantal interessante personages doken op waaronder gouden Mario, Rosalina, Nabbit en Toadette.

2021 – Mario Golf: Super Rush

Volgende maand kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met een compleet nieuw deel in de serie genaamd Mario Golf: Super Rush. Ook deze titel belooft vol content te zitten en kent deze 16 verschillende personages uit de Super Mario-serie en kun je met maximaal 3 andere spelers samen spelen. Een handige overzichtstrailer van deze aankomende Switch-titel kun je hier vinden.