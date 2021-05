Nieuwe amiibo aangekondigd voor The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Naast The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en de speciale Joy-Con, komt er ook een amiibo uit. Benieuwd naar zijn functie? Lees snel verder!

Tien jaar geleden, met de 25ste verjaardag van de The Legend of Zelda-serie, werd The Legend of Zelda: Skyward Sword uitgebracht voor de Wii. Eerder dit jaar is er aangekondigd dat er een remake zal verschijnen voor de Nintendo Switch op 16 juli waarbij de graphics zijn opgepoetst en de beweging zo is aangepast dat het via gebaren met de Joy-Con te spelen zal zijn, maar ook met knoppen. Naast het spel komt er ook een speciaal setje Joy-Con uit. Hierbij is de linker Joy-Con gebaseerd op het Hylian Shield en de rechter op het Master Sword. Hier houdt het echter nog niet bij op; vannacht is ook bekend geworden dat er een nieuwe amiibo zal verschijnen.





Deze nieuwe amiibo bestaat uit Zelda en de Loftwing. Naast dat deze amiibo er schitterend uitziet, heeft hij ook een hele handige functie. Normaal gesproken kun je in de game alleen de lucht ingaan bij bepaalde save points. Als je deze amiibo gebruikt, kun je vanaf elk punt op de grond weer terug de lucht in; zelfs als je in een kerker zit. Daarnaast kun je weer terug naar ditzelfde punt op de grond als je nog een keer de amiibo gebruikt. Op deze manier kun je dus heel snel wisselen tussen de grond en de lucht. Benieuwd hoe dit er in het spel uitziet? Bekijk dan snel de trailer hieronder.