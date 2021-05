Gratis uitbreiding voor Empire of Sin komt eraan

Een update en later een uitbreiding? Kom maar door!

Empire of Sin is al een tijdje uit, maar Paradox Interactive en Romero Games blijven het spel goed onderhouden. Er komt al een update aan getiteld “The Gangster” waar meerdere verbeteringen en toevoegingen aan de al bestaande spelsystemen in zitten. Die update zal zorgen dat het voor nieuwe en ervaren spelers een fijnere spelbeleving is met onder andere een ge-update wapen vaardigheid systeem, verbeteringen voor controller besturing en verbeteringen aan de missies. Maar, de focus ligt in dit artikel op wat anders.

Later dit jaar komt namelijk de gratis uitbreiding “The Precinct” uit. Deze DLC laat spelers de kaart beïnvloeden. Je kunt districten nu beter managen om zo een betere synergie en controle te krijgen voor je criminele rijk. Verschillende acties kun je nu op grotere schaal inzetten, mits je alles goed in handen houdt. Deze nieuwe toevoeging is niet alleen maar een extraatje om te kunnen winnen. Het is een keuze die kan helpen maar ook zeker kan hinderen. Want als alles te goed loopt krijg je ongewenste aandacht van bijvoorbeeld de politie op je dak. Het zorgt in zijn geheel voor meer opties en diepgang in deze strategische management game.

Maar dat is niet alles. In Empire of Sin zijn er meerdere manieren om te winnen, maar nu komen er in The Precinct twee nieuwe bij. Toch weer even wat anders dan een wapen in iemand zijn neus wapperen. Je kunt nu de Chi-Town Mogul winconditie proberen te halen door je te focussen op je rijk opbouwen. Als tweede optie kunnen spelers ook kiezen voor The Buyout. Op deze manier heb je geen wapens nodig om te winnen, je verslaat ze door diplomatie en zakelijke macht.

Er is dus nog geen specifieke datum bekend, maar terwijl we wachten op The Precinct houdt de eerstvolgende update ons wel even zoet. Empire of Sin is al uit in de Nintendo Switch eShop voor 39,99.