Unieke Nintendo Switch console te winnen bij New Pokémon Snap-wedstrijd in Japan

Wie wil zo'n speciale New Pokémon Snap Nintendo Switch nou niet?

Het Japanse magazine Corocoro kondigt een New Pokémon Snap fotowedstrijd aan. Op de officiële website van het magazine wordt al wat informatie gegeven. Zo wordt deelnemers aan de wedstrijd gevraagd hun beste New Pokémon Snap foto’s op te sturen naar de redactie. Er zijn verschillende prijzen te winnen met New Pokémon Snap thema. De hoofdprijs is een unieke Nintendo Switch. Op de dock staan afbeeldingen van Pichu en Illumina Meganium. Daarnaast is de dock gesigneerd door de tekenaar Machito Gomi, ook bekend als tekenaar van de Pokémon Journeys: The Series manga.

Het is nog niet bekend of wij Nederlanders ook mogen deelnemen aan deze wedstrijd. In de volgende uitgave van Corocoro zullen meer wedstrijddetails staan. Zouden jullie meedoen als het kon? Laat het ons weten in de comments.