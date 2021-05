Umurangi Generation komt naar de Switch

Foto's maken in een ander jasje

Nu New Pokémon Snap net uit is en iedereen flink wat foto’s aan het maken is, zijn er misschien ook enkelen die net even wat anders willen. In Umurangi Generation ben je ook bezig met foto’s maken, maar is het toch wel een heel andere stijl en invulling. Playism en Origame Digital hebben vandaag aangegeven dat dit bijzondere spel 5 juni uit zal komen voor de Nintendo Switch eShop.

Wat is Umurangi Generation dan precies? Hier even een korte opsomming en een trailer om een beter beeld te geven.

In Umurangi Generation speel je in first-person als fotograaf in een, nou, niet geweldige toekomst. Je speelt als koerier van Tauranga Express, en door het spel heen zul je steeds nieuwe lenzen en andere dingen vrijspelen om verder te komen. In het spel wordt gebruik gemaakt van een grading systeem. Wat staat er op de foto, wat voor kleuren en compositie heb je gebruikt? Dat speelt allemaal mee in hoeveel de foto uiteindelijk waard is. Je kunt foto’s ook aanpassen met kleurschema’s en andere extra’s. De levels waar je doorheen gaat bevatten verstopte bonussen en er zijn verschillende uitdagingen waarmee je nog meer kan vrijspelen voor je camera.

Umurangi Generation ziet er uit als een bijzonder stilistisch spel, maar het pakt daarmee juist wel mijn aandacht. Het spel is vorig jaar al uitgekomen op Steam voor de PC en staat geprijst op zo’n 13 euro. Dat zou kunnen betekenen dat dit spel ook geen hoofdprijs gaat kosten als die op de Nintendo Switch uit komt.