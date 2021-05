Subnautica: Below Zero krijgt launch-trailer

De release wordt gevierd met een bijbehorende trailer.

Subnautica: Below Zero is vanaf nu verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console en om de release te vieren is er een launch-trailer vrijgegeven. Subnautica: Below Zero is het vervolg op Subnautica. In de game keer je terug naar planeet 4546B. Echter kun je nu een arctisch gebied verkennen. Ontdek nieuwe biomen en wezens, maar pas op voor kwaadaardige monsters! In de game ga jij ontdekken waarom er aliens op deze planeet waren voordat jij er kwam.

Subnautica: Below Zero is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console. De fysieke versie bevat baast Subnautica: Below Zero ook het origineel voor 59,99 euro als adviesprijs. Beide games zijn in de eShop ook los te koop voor 29,99 euro per stuk.