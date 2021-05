HAL Laboratory geeft aan om Kirby naar een volgende halte te willen brengen

Een hint naar de volgende Kirby titel?

In een art boek van Kirby Star Allies staat er een interview met de maker van het spel, Shinya Kumazaki. Naast dat hij de verschillende uitdagingen belicht van de productiefase van het spel, ligt hij ook al een stukje van de sluier op voor de toekomst voor onze roze vriend. Hierin geeft hij aan dat hij klaar is om samen met Kirby naar het volgende level te gaan in zijn avontuur. Wat hiermee precies wordt bedoeld, is nog onduidelijk.

Verder geeft hij aan dat hij heel erg blij is met hoe Kirby Star Allies zich heeft gevormd, ondanks de uitdagingen. Zo was vooral het toevoegen van enkele Dream Friends een hele klus. Bij sommige Dream Friends was het zelfs de vraag of ze niet geschrapt moesten worden. Ondanks alles heeft het team een eindproduct kunnen neerzetten waar ze trots op zijn. Met de coöperatieve gameplay waar veel fans naar vroegen en andere suggesties die in het spel zijn verwerkt, is het uiteindelijk een spel geweest die goed werd ontvangen. Na Kirby Star Allies is het team gaan nadenken over waar ze de Kirby-series in de toekomst heen willen brengen. Één ding is zeker, ze hebben genoeg ideeën om de spellen van Kirby nóg beter te maken. De beste ideeën komen vanuit het Kirby Team en daarmee hopen ze dat de fans hun blijven steunen bij de productie van de volgende Kirby games.

De mening van de andere ontwikkelaars

Andere ontwikkelaars van de Kirby franchise gaven ook al hun mening over hoe ze de toekomst van Kirby zouden willen zien. Katsuyoshi wilt het beste Kirby spel ooit maken, terwijl Riki graag een spin-off non-action titel wilt zien van Kirby. Welke titel we uiteindelijk gaan krijgen is nog een mysterie. Wel is het altijd leuk om te blijven speculeren

Wat voor een soort game zal de volgende Kirby game zijn? Zullen we een 3D Kirby spel krijgen? Open World? RPG? Wat denken jullie? Wat zal Shinya Kumazaki bedoelen met ”het volgende level”? Laat het ons weten in de reacties hieronder!