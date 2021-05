Trailer Wing of Darkness

Kijk jij uit naar deze nieuwe 3D shooter?

Wing of Darkness is een Japanse shooter waarin je als vrouw gaat knallen in stijl: namelijk in jouw heldensysteem, wat een speciaal vliegend pak is waarmee je tegenstanders neer kan schieten. Upgrade je wapens en ga op pad, jouw vijand is namelijk een vijand van de gehele mensheid. Het zijn aliens die de wereld over willen nemen. Alleen jouw team van heldendames is in staat deze vreemde agressieve wezens tegen te houden. Geniet van een 3D shooter die zich afspeelt in de lucht en red de mensheid!

Vanaf 3 juni is Wing of Darkness verkrijgbaar in de eShop.