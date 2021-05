[Release radar] Uitgelichte releases week 20

Ook komende week staan er weer nieuwe titels voor jou klaar!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Snowrunner

Verschijnt op: 18 mei 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Kan jij de meest heftige landschappen en weersomstandigheden bedwingen? Kies jouw voertuig, zoals een Chevrolet, Ford of Friegthliner en trek de open wereld van Snowrunner in. Neem het op tegen modder, woest stromend water, sneeuw en bevroren meren. Voer missies uit zodat je jouw voertuig verder kan upgraden met de nieuwste accessoires, zoals sneeuwkettingen of een uitlaatsnorkel. Rij alleen of in co-op met maximaal 4 spelers. Durf jij deze uitdaging aan?

Layers of Fear 2

Verschijnt op: 20 mei 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Layers of Fear 2 is het vervolg op de veelgeprezen horrorgame, en daarmee zeer welkom op de Nintendo Switch. Dit psychologische horrorspel staat in het teken van een Hollywoodacteur, bij wie je in de huid kruipt. Jouw verleden heeft grote littekens achter gelaten, jouw herinneringen maken jou tot wie je bent. Maar let op: niets is wat het lijkt. Je staat in het donker wanneer er een zware stem roept “Acteer!”, welke rol ga jij in deze horror spelen?

Miitopia

Verschijnt op: 21 mei 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Eindelijk is het zo ver, het befaamde Nintendo 3DS spelletje komt ook naar de Nintendo Switch! Maak jouw eigen personage, maar creëer ook jouw buurman, beste vriendin of favoriete leraar. Kruipt jouw vervelende broertje in de rol van slechterik? Je verzint het allemaal zelf: het is jouw avontuur. Helaas heeft de duistere vorst gezichten gestolen van Miitopianen, daar begint jouw heldhaftige verhaal om ze allemaal heelhuids terug te halen. Maak het zo gek als je zelf wilt met Miitopia!