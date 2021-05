Katy Perry’s Electric is nu te beluisteren

Naast het nummer dat vandaag is uitgekomen, kun je nu ook diverse merchandise bestellen.

Pokémon bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Zo is voor deze viering het label P25 Music opgericht. Diverse artiesten waren al aangekondigd voor een samenwerking onder dit label, zoals Post Malone, Katy Perry en J Balvin. Post Malone heeft ondertussen al het nummer Only Wanna Be With You uitgebracht en was zelfs te zien en te horen in een virtueel concert.

Vandaag is het echter de beurt aan Katy Perry. Zij heeft het nummer Electric speciaal geschreven voor Pokémon 25: Het album welk dit najaar zal verschijnen. Het nummer Electric samen met de videoclip zijn vanaf vandaag al te beluisteren en te bekijken. Ook is er diverse merchandise gelanceerd, waaronder een hoodie een tas en een CD met het nummer Electric. Deze merchandise is hier te vinden.