Famicom Detective Club krijgt launch trailer

Ontdek de geheimen van een gruwelijke moord...

Deze twee titels komen voor de eerste keer uit in het Engels en zijn ook nog eens te verkrijgen in een bundel. Famicom Detective Club gaat over de protagonist, die zijn geheugen is verloren na een enorme val. Gelukkig leert hij een meisje kennen, genaamd Ayumi, die hem eraan herinnert dat hij een detective assistent is in een moordzaak. Zo moet hij zich weer gaan verdiepen in de moordzaak van Kiku Ayashiro en de verloren stukjes van zijn herinneringen weer op hun plaats leggen. Zal de protagonist nog in staat zijn om zijn detective taken uit te voeren?

Bekijk de launch trailer van Famicom Detective Club: The Missing Heir & de sequel The Girl Who stand hieronder.

