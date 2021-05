[Review] Space Commander: War and Trade – ruim(te) voldoende

Beheers je eigen ruimtevloot in deze simpele Space sim

Space Commander: War en Trade is een ruimtesimulator, welke probeert de wondere wereld van space exploration en trading naar de Switch te brengen. Jij speelt een beginnende Space commander, die van zijn oom een eerste schip krijgt om een paar simpele klusjes te doen. Van het één komt het ander, en voordat je het weet heb je meerdere personen aan je broek hangen die allemaal wel je hulp kunnen gebruiken. Het is vervolgens aan jou om te besluiten hoe je dit gaat doen. Ga je voor een actievol leven met de leden van de Delta Mercenaries? Of zorg je ervoor dat de rest van het universum zich aan de wet houdt door lid te worden van de Space Rangers? Misschien heb je juist zin in het tegenovergestelde en behoor je straks tot de Syndicate… een groep smokkelaars en piraten. Maar dat is niet alles, want terwijl jij je nieuwe leven als Space commandant onder de knie probeert te krijgen aast rest van het universum op een nieuwe techniek die wormholes kan openen. Hierdoor wordt het reizen tussen zonnestelsels mogelijk, maar als deze in verkeerde handen valt doet dit meer kwaad dan goed. Maar wie zijn in dit geval “de verkeerde handen?” en waar hoor jij bij?

Een simpele space sim

Dit klinkt allemaal best interessant, maar het is vooral heel simpel. Het lijkt in zijn kern wel wat op space sims zoals Elite Dangerous, maar dan versimpeld. Zo hoef je hier bijvoorbeeld niet echt na te denken over wat je vervoert. Waar andere space tradings sims nog wel eens moeilijk willen doen over inhoud, veiligheid en de moeilijkheidsniveau van te vervoeren goederen, doet Space Commander niet zo moeilijk. Jij hebt gewoon een aantal plekken vrij op je schip, en als die plekken gevuld zijn, dan kan er niets meer bij. Klaar. De in- en verkoopprijs hoef je daarnaast ook niet echt in de gaten te houden. In de winkel wordt per product aangegeven of je het best kan kopen of verkopen. Daarnaast krijg je eens per zoveel tijd een mailtje in je in-game inbox, waarin een route en product staat waarop veel geld te verdienen is. En ook de rest van de game is super simpel. Een route plannen naar een andere planeet? Klik er maar op en de game gaat er vanzelf heen. Veilig landen in een ruimtestation? Je kunt enigszins moeite doen door tussen de landingslichten te gaan vliegen, maar je kunt ook in de buurt gewoon op A drukken, dan land je vanzelf. Zelfs tijdens het vechten druk je op één knop om een schip in je vizier te locken, en een ander (of twee, als je je erg avontuurlijk voelt) om je wapens af te schieten.

Bouw je persoonlijke ruimte vloot

Het zijn dan ook vooral de schepen die het interessant maken. Als Space Commandant is het namelijk niet de bedoeling dat je het bij één schip houdt. Het verhaal en de turtorial geven je er een paar om te oefenen, maar uiteindelijk is het het idee dat je een complete vloot opbouwt. Met transporters om goederen te vervoeren, fighters om snelle space gevechten mee te winnen en bombers om dingen te vernielen. Deze kun je allemaal individueel upgraden en tweaken, maar hoe groter je vloot wordt, hoe meer geld je hiervoor nodig hebt. Want naast het feit dat schepen niet goedkoop zijn, worden je brandstofkosten met meer schepen natuurlijk hoger. En als je na een gevecht schepen moet repareren zal je ook diep in de buidel moeten tasten. En denk maar niet dat je er mee wegkomt door een gedeelte van je schepen te parkeren als je ze niet nodig hebt, want parkeerkosten zijn ook een ding! Dit verandert als je op een gegeven moment zo rijk wordt dat je space stations zult kunnen kopen, maar dat duurt wel even.

De controls van de mobiele port

Het probleem is echter dat deze game wederom een port is, dit keer van een mobiele game. Space Commander: War and Trade kwam vorig jaar oktober uit voor Android, en in veel design keuzes zie je terug dat de game eigenlijk gemaakt is voor mobiele apparaten. Een goed voorbeeld hiervan is de tijd slider op de sterrenkaart. Hier bepaal je hoe lang de reis tussen twee punten duurt (als je bijvoorbeeld van Mars naar Jupiter wilt vliegen) en hoeveel brandstof je daaraan kwijt bent. Minder tijd betekent meer brandstof, en minder kans om piraten tegen te komen. Naast deze slider staan echter ook een aantal andere knoppen. Om de slider te selecteren gebruik je de linkerpook, en om de slider te sliden ook. Maar je gebruikt hem ook om de knoppen ernaast te selecteren. Hoe dit dan werkt? Ja, uhm. Niet? Ik heb gemerkt dat het “makkelijker” gaat als ik de linkerpook getild hou terwijl je probeer te sliden. Niet ingedrukt maar gewoon getild… vaak selecteert hij de knoppen ernaast dan niet. Hoop je. En zo zijn er meer functies die je door middel van een wir-war aan knoppen moet selecteren.

Vloeiende ruimtegevechten

Grappig is dan wel dat het daadwerkelijke vliegen super vloeiend is. Elk ruimtestation bevindt zich in een kleine bubbel, een stukje ruimte waar je los kan rondvliegen. Niet alleen reageren je ruimteschepen feilloos op je inputs, ook loopt het heerlijk soepel. Hier geen framedrops, zelfs niet terwijl je met drie andere ruimteschepen in gevecht ben. En ook de omgevingen zijn van hogere kwaliteit dan ik verwacht had. Zo zien de scheepsmodellen er gewoon goed uit, en ook de ruimtestations en hun vele variaties zijn een plaatje om naar te kijken. Sommigen staan gewoon op een planeet, sommigen zweven in de atmosfeer van een gasgigant en weer andere steken scherp af tegen een planeet die in de buurt staat. Het frustreert me dan ook mateloos dat hier niet meer mee gedaan is! Vooral als je de wat meer ruilende kant van het verhaal kiest “vlieg” je alleen nog af en toe om wat piraten te verslaan, de rest van de game speelt in menu’s af. Zo zonde!

Conclusie

Space Commander: War en Trade is een hele simpele ruimtesimulator, die desalniettemin wel alle aspecten van het genre laat zien. Traden, vechten of op verschillende dubieuze manieren geld verdienen, je kunt je eigen kleine verhaal maken als space commandant en bevriend raken met de facties waar jij op dat moment zin in hebt. De game bevat daarnaast genoeg content, aangezien je naast deze main campaign ook nog toegang hebt tot twee expansions: één waarmee je een ander verhaal beleeft en een survivalmode, waarmee je een plaats op een leaderbord kan verdienen. De €9,99 die je voor de Switch-versie neerlegt zorgt er tevens voor dat alle content uit de game unlockt is. Dit in tegenstelling tot de gratis mobiele versie, waar sommige schepen achter een pay-wall staan. Het is alleen echt heel simpel. Het denkwerk en micromanagement dat andere games in dit genre interessant maakt wordt voor je weggenomen. Hetgeen wat overblijft kan mijn aandacht niet lang vasthouden. Daarnaast blijft het een gemiste kans dat de game geen touchscreen heeft, want dit had veel gepruts met de controls kunnen wegnemen. Uiteindelijk kan ik zien hoe deze game leuk zou zijn op een mobiel. Met de simpele gameplay hoef je niet echt je best te doen. Je kunt het op een dood moment spelen, drie dagen later terugkomen en verder gaan waar je was gebleven. Hier geen gedachtes van “Oh nee, wat was ik aan het ruilen? Hoeveel brandstof heb ik nog en waar moest ik ook alweer heen?!?”, maar gewoon lekker gaan. Leuk, maar voor een console schiet het mij, zelfs met de vloeiende gameplay en prima graphics, daarom net iets te kort.

+ Vloeiende gameplay, vliegen in de ruimte voelt heerlijk

+ Prima graphics

– Erg simpel, de game neemt veel uitdaging voor je weg

– Controlschema is onnodig verwarrend, tochscreen had geholpen!

DN-score: 6,7