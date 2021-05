Dragon Quest 35th Anniversary Special live stream op 27 mei

Dragon Quest wordt 35, tijd voor een feestje!

Dragon Quest is voor velen een bekende serie. De Nintendo Switch heeft zelf enkele goeie titels uit de reeks, maar ook voor en buiten de Switch doet Dragon Quest het al jaren goed. Sterker nog, als de titel nog geen weggevertje was, de serie bestaat al bijna 35 jaar! Dat gaat natuurlijk niet stilletjes aan iedereen voorbij en Square Enix heeft dan ook wat mooie dingen in petto voor de verjaardag.

De studio heeft een speciale live stream in de planning op 27 mei in de namiddag, Japanse tijd. Helaas wordt het wel erg laat of juist erg vroeg voor ons hier in Nederland, want dat betekent dat de livestream van start gaat om half 6 in de ochtend. Mocht je dat toch wat te enthousiast vinden, dan zal het natuurlijk terug te kijken zijn.

In de stream zal er worden ingegaan op nieuws rond titels zoals Dragon Quest X en de online mogelijkheden. Er zal speciale merchandise komen voor de verjaardag en meer. Daarnaast zal er, wat natuurlijk interessanter is voor velen, ook worden gepraat over wat de toekomst in petto heeft. Mogelijk een kijkje naar Dragon Quest XII die al een tijdje in productie is, of juist andere spellen die er aan komen.

Hieronder alvast een link naar de live stream. Wat hoop voor nieuws kijk je naar uit? Wat zou je willen zien in de live stream? Of ben je misschien gewoon benieuwd naar de merchandise die zal worden getoond?