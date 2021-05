Tem draken in Minecraft met de nieuwe How to Train Your Dragon DLC

Tem je draak en verken vliegend het eiland Berk.

How to Train Your Dragon is vrij populair. In 2003 begon het met boeken en later kwamen er ook films, series en spellen van uit. Nu is het echter tijd voor de volgende stap: How to Train Your Dragon krijgt namelijk zijn eigen DLC voor Minecraft.

In deze DLC kun je het eiland Berk en de omliggende eilanden verkennen als Viking. Je kunt je eigen draak temmen en je kunt er zelfs op vliegen om van alles te ontdekken! Ben je het verkennen zat, dan kun je ook nog spannende avonturen en missies doen, zoals andere draken bevrijden. De How to Train Your Dragon DLC is nu verkrijgbaar in de in-game winkel van Minecraft voor 1340 munten, wat omgerekend ongeveer €7,99 is.