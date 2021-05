Aluna: Sentinel of the Shards deze maand naar de Switch

Historisch Zuid Amerika ontdekken

Er is door Digitart Interactive en N-Fusion Interactive aangekondigd dat Aluna: Sentinel of the Shards deze maand, 26 mei, zal verschijnen op de Nintendo Switch. Aluna is een klassieke actie-RPG met een isometrisch perspectief. Het lijkt dan ook veel op spellen zoals Diablo en Path of Exile. In het spel werk je door hordes vijanden heen met Aluna. Gebaseerd op Inca mythologie speel je door jungles, stranden en torenhoge kliffen heen. Vijanden ga je te lijf met historische wapens gebaseerd op de oude wereld (Zuid Amerika) en de nieuwe wereld (het Spaanse Rijk). De vechtstijl en wat je kunt doen wordt beïnvloed door unieke wapens, maar ook door drie verschillende skill trees.

De stemactrice van Aluna is Paula Garcés. Ze heeft eerder haar stem al geleend voor Aluna in de MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Heroes of Newerth. Het spel is daarnaast gebaseerd op comic series “The World of Aluna” van dezelfde schrijvers als Assassin’s Creed en Batman: Arkham Origins. Hieronder nog een trailer!

Aluna: Sentinel of the Shards komt 26 mei naar de Nintendo Switch eShop.