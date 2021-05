Sword of the Necromancer krijgt fysieke versie

De fysieke versies zullen vanaf juli worden uitgeleverd.

Vorig jaar was Sword of the Necromancer nog te steunen via Kickstarter en begin dit jaar is het spel uitgekomen op onder andere de Nintendo Switch. De game was tot nu toe alleen nog maar te downloaden via de eShop, maar daar komt verandering in. Grimorio of Games, JanduSoft een Tesura Games hebben namelijk bekendgemaakt dat ze gaan samenwerken om het spel een fysieke versie te geven.

Het spel krijgt een normale versie en een Ultra Collectors editie. De normale versie bevat alleen het doosje en een gamecard, terwijl de Ultra Collectors editie nog een aantal extra’s krijgt: een artbook, een soundtrack cd, 8 IR-kaarten en een genummerd Ultra Collectors certificaat. Hoewel beide fysieke versies al via de site van Ultra Collectors te koop zijn, zal de game ook nog in diverse landen binnen Europa in de winkels komen te liggen. In welke landen de game ook daadwerkelijk in de winkels komt te liggen is echter nog niet bekend. In alle gevallen zal de game pas vanaf juli verzonden worden of in de winkels te koop zijn.

Sword of the Necromancer is een dungeon-crawler actie RPG en is geinspireerd door spellen als Enter the Gungeon en 2D Zelda-spellen. In Sword of the Necromancer moet jij Tama helpen om Koko te redden. Koko is alleen nog te redden door genoeg zielskracht te verzamelen. Deze zielskracht kun je verkrijgen door de bewakers van de dungeon te verslaan met het verboden zwaard van de Necromancer. Durf jij alles op het spel te zetten om Koko te redden?