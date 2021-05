[Review] Shantae – terug naar de roots

Ga terug naar de roots van danseres Shantae!

Al bijna 20 jaar geleden kon de wereld kennis maken met buikdanseres Shantae. In 2002 verscheen namelijk het avontuur vol actie op de Game Boy Color. Inmiddels heeft Shantae vier vervolgen gekregen en zo verscheen afgelopen jaar het nieuwste deel, Shantae and the Seven Sirens. Als je later fan bent geworden en je wilde terug naar de roots van de serie, dan had je twee opties: je kan het spel op de 3DS eShop kopen, of een grote som geld betalen voor een originele Game Boy Color-cartridge. Ja, de originele kopieën zijn veel geld waard. Met de release van Shantae op de Nintendo Switch kan je niet alleen het spel voor een veel goedkoper bedrag spelen, maar is nu ook de gehele Shantae-serie op 1 apparaat beschikbaar.

Terug naar het begin

In het spel maak je kennis met Shantae en haar aardsvijand Risky Boots. De kwaadaardige Risky Boots is van plan om Scuttle Town over te nemen. Shantae stopt haar, maar Risky Boots weet snel wat te stelen er verdwijnt weer. Mimic (de oom van Shantae) legt uit dat Risky de gestolen machine kan gebruiken om een wapen te maken waarmee ze echt de koningin van de zeeën wordt. Het is aan jou de taak om dit te voorkomen!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het is logisch dat dit spel minder goed is dan de voorgaande delen. Je moet namelijk bedenken dat dit spel in 2002 is gemaakt, ook nog eens relatief laat in het Game Boy Color-tijdperk. Zo ontbreken er toch wat keyfeatures die latere titels hebben toegevoegd. Zo kan je bijvoorbeeld niet de snelheid van je haar upgraden, maar dat laat eigenlijk alleen maar zien hoe de spellenserie is gegroeid van een simpel concept tot iets uitgebreids. Het is voor mij de eerste keer dat ik de eerste Shantae speel en op zich is het best wel leuk om als fan terug te keren naar de roots. Ja oké, zoals ik al zei het is redelijk versimpelt in vergelijking met vervolgspellen, maar zelfs nu is het nog wel leuk om te spelen. Zo is te merken dat de diertransformaties al in het eerste deel zaten, wat best knap is voor een Game Boy Color-spel.

Deze versie van Shantae heeft twee spelopties, de originele GBC-versie en de enhanced GBA-versie. De laatstgenoemde is praktisch hetzelfde spel, maar heeft een beter kleurpalet en een exclusieve transformatie, de tinkerbat. Het spel beschouwt deze twee versies wel als losstaande spellen, dus je kan tussendoor niet wisselen van grafische stijl. Je moet dus aan het begin al kiezen welke versie je wil spelen: ga je voor de originele versie, of de versie met een (kleine) opknapbeurt. Ook heeft het spel nog een klein extraatje in het menu waar je artwork kan bekijken.

Conclusie

Shantae doet niet veel bijzonders, maar dat hoeft ook niet. Het is immers een spel uit 2002 en als je je verplaatst naar die tijd, is het een goed spel. Of je het nu nog in 2021 wil spelen, ligt echt aan jou. Wil je de Shantae-serie ontdekken? Dan kan je beter een latere release proberen omdat die stukken beter zijn en meer content hebben. Ben je al fan van de serie en wil je graag het originele spel spelen? Dan is de Switch-versie voor een prijs van €8,29 een prima oplossing.

+ De hele Shantae-serie is nu speelbaar op één apparaat

+ Voor een Game Boy Color-spel heel goed

+ Prima prijs

– Toch net iets minder dan de rest van de Shantae-games (maar dat is ook logisch)

DN-Score: 7,0

Het spel is hier te koop via de website van Nintendo. Benieuwd naar onze andere reviews? Deze kun je hier vinden.