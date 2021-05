No More Heroes-serie centraal in nieuwe trailer

Travis keert dit jaar terug en in een nieuwe trailer wordt teruggekeken op de serie.

Fans hebben er behoorlijk lang op moeten wachten maar in augustus dit jaar komt No More Heroes 3 eindelijk naar de Nintendo Switch. Aangezien dit het derde deel in de serie is, wordt er in een gloednieuwe trailer teruggeblikt op het verhaal uit de eerdere twee delen. Je kunt dit zien als een soort samenvatting van de eerste twee delen.

Niet geheel onbelangrijk: Grasshopper benadrukt dat het niet noodzakelijk is de eerste twee delen te spelen voordat je met No More Heroes 3 aan de slag gaat. De eerste twee delen zijn overigens wel verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. No More Heroes 3 verschijnt op 27 augustus voor Nintendo’s hybride console.