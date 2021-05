[Review] The Colonists – je eigen kolonie van schattige robots

Zijn deze schattige robots echter genoeg om de game interessant te houden?

The Colonists is een settlement building game geïnspireerd door games als the Settlers en Anno. Het is de bedoeling om vanuit het niets een nieuwe beschaving op te bouwen. Waar andere games dit vaak laten doen door het menselijk ras heeft The Colonists voor een ander pad gekozen. In the Colonists speel je namelijk een groep zelf replicerende robots. Deze robots waren oorspronkelijk gemaakt om op aarde grondstoffen te verzamelen (voor de mensen natuurlijk) maar deze schattige robotjes besloten dat ze daar geen zin in hadden. In plaats daarvan stalen ze een ruimteschip en gingen ervandoor, vastbesloten om hun eigen plek in het universum te vinden.

Een relaxte settlement building game

De game speelt als een typische building game, al dan wel een zeer relaxte variant hiervan. Bouw gebouwen die de omringende grondstoffen verzamelen, vervoer deze naar gebouwen die deze grondstoffen verwerken en gebruik dit om weer nieuwe en moeilijkere gebouwen te maken. Je robots moeten natuurlijk ook onderhouden worden, wat je met energie doet uit het voedsel dat je verzamelt. Wanneer je ver genoeg in de game bent, kun je een onderzoeksgebouw maken waarmee je nieuwe gebouwen en technieken onderzoekt. Zo help je je beschaving langzaam maar zeker vooruit. Grappig is daarbij dat de robots dit allemaal op een erg menselijke manier aanpakken. Je zult niet de eerste zijn die denkt “wacht even, waarom moet ik schapen houden of wortels planten? Ik speel een stel robots!” En dat klopt. Maar deze robots zijn gebouwd om de menselijk beschaving na te doen. Ze weten niet beter, en daarom wordt voedsel omgezet in energie en worden nieuwe gebouwen en wegen gemaakt met hout en steen. Waar je de materialen vandaan haalt om de oneindige stroom aan robots mee te bouwen wordt verder achterwege gelaten. Maar niet teveel over nadenken…

Misschien iets te relaxt?

Verder hoef je niet te veel van The Colonists te verwachten. Zoals ik al zei is het een relaxte building game, en alhoewel dat niet slecht hoeft te zijn is het hier misschien iets te relaxt. Zo lijkt de game niet veel focus te leggen op het micromanagen van je grondstoffen, en ook is elke game vrijwel hetzelfde. Natuurlijk start je elke keer in een nieuwe wereld met een andere indeling van grondstoffen, maar kleine evenementen die je playthrough interessant kunnen maken (zoals bijvoorbeeld seizoenen) zijn er niet. Ook de gevechten zijn erg simpel, tot op het punt dat ik me afvraag of dat niet beter achterwege gelaten had kunnen worden. Bouw een wachttoren, sleep daar pijlen heen en laat dat de wachttoren van de ander aanvallen. Aangezien deze torens tevens gebruikt worden om land te claimen hoef je dus alleen maar de ander zijn toren over te nemen om te winnen. Echte gevechten tussen robots of iets dergelijks zijn er niet.

Wegen zijn erg belangrijk

Dat wil trouwens niet zeggen dat de game alleen maar makkelijk is. Vooral in latere levels kwam ik erachter dat het wegensysteem dat je bouwt erg belangrijk is. Goederen worden namelijk vervoerd over de wegen die je aanlegt, door middel van een waypoint systeem. Tussen twee waypoints staat een robot die daar goederen heen en weer sjouwt. Als je dus bijvoorbeeld teveel gebouwen aan één weg bouwt raken al snel je wegen verstopt, en dondert de efficiëntie van je nederzetting omlaag. De game wordt hierdoor een soort van puzzel, waarbij je jezelf op latere momenten geheid afvraagt waarom je dit gebouw in godsnaam op plaats X in plaats van Y hebt gebouwd. Een grappige toevoeging is daarnaast het feit dat de gebouwen de naam krijgen van de robot die daar werkt. Je verzamelt geen vis bij vissershut #4, nee, je bent aan het vissen bij Tim zijn vissershut. En Amanda houdt de schapen. En oh! Oscar zijn wachttoren wordt aangevallen, beter stuur je er wat versterking heen. Het doet verder niets bijzonders, maar het zorgt ervoor dat je je net iets meer betrokken voelt bij de kleine kolonie die je maakt.

Wat doet deze game op de Switch?

Het probleem is echter dat ik wederom niet weet wat deze game op de Switch doet. Het lijkt een trend te zijn: een indie-game doet het goed op de PC en wordt daarom ook maar naar de Switch gebracht. Er wordt echter niet nagedacht over wat er moet gebeuren om er een console game van te maken. Zo werken de controls van The Colonists alles behalve goed. Er is moeite gedaan om alle opties in een “wheel” te zetten, dat dan weer wel, maar het selecteren van dingen is simpelweg verschrikkelijk. Dit is een settlement-game waarbij het plaatsen van je gebouwen en het bouwen van aansluitende wegen erg belangrijk is. Er is niets zo irritant als een cursor die niet soepel is en af en toe ronduit weigert op bepaalde plekken te gaan staan. Meer dan eens probeerde ik een gebouw te selecteren, maar selecteerde in plaats daarvan een robot. En toen een andere robot. En toen de weg. En toen het gebouw ernaast! Daarnaast is de game alles behalve geoptimaliseerd. Hoewel in het hoofdmenu alles soepel werkt beginnen de problemen wanneer je een game opstart. Alles voelt constant aan alsof je een paar frames mist, van het in en uitzoomen tot het bekijken van de wereldkaart. En dan heb je nog niet eens iets gebouwd! De game had daarnaast best wat meer fluff kunnen gebruiken. Hoewel er een heel verhaal is over de robots die de aarde zijn ontsnapt, wordt dit niet getoond (alleen verteld in tekst) en als je een campaign haalt krijg je alleen een simpele boodschap dat je het gehaald hebt en of je verder wilt spelen. Het halen van campaigns voelt hierdoor heel erg anticlimactisch aan. Aangezien je verder ook geen nieuwe modes en dergelijke unlockt voelt het allemaal een beetje doelloos.

Conclusie

The Colonists is, wat settlement building games betreft, best een vermakelijk spel. Het is wellicht niet zo uitgebreid, maar als je zin hebt in een relaxte building game met niet al te veel poespas zit je hier zeker goed. Ik zou hem alleen niet op de Switch spelen. De game is niet geoptimaliseerd voor consoles en je zult teveel tijd kwijt zijn aan het worstelen met de controls. Het wordt hierdoor een frustrerende ervaring in plaats van een relaxte, waarbij je meer tijd kwijt bent aan het schelden op je cursor die weer iets compleet anders selecteert dan op het daadwerkelijke spelen. Hoe schattig de robotjes ook af en toe naar je zwaaien, het verbloemt de frustrerende fouten van deze halfhartige port niet.

+ relaxte building game met niet teveel poespas

+ schattige robots die het werk voor je doen

– niet geoptimaliseerd voor de Switch

– controls zijn verschrikkelijk

– had wel wat meer fluff kunnen gebruiken om gameplay interessant te houden

DN-score: 5