Komt de Baten Kaitos serie weer terug?

Wordt er nieuw leven ingeblazen in deze GameCube titels?

Wie kent Baten Kaitos nog? Monolith Soft, die we nu goed kennen van Xenoblade Chronicles, werkte toendertijd samen met tri-Crescendo aan Baten Kaitos. Het spel Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean kwam in 2004/05 uit en Baten Kaitos Origins in 2006 voor de Nintendo GameCube. Hierna verdween de serie helaas. Ik heb zelf Baten Kaitos met gemak in mijn top 3 staan van spellen uit het GameCube tijdperk. Maar hoe komt de serie nu misschien weer tot leven?

Bandai Namco heeft recent twee handelsmerken geregistreerd in Europa voor beide GameCube exclusives. Hoewel het natuurlijk geen garantie is dat de serie weer tot leven komt, hebben dit soort registraties in het verleden vaker geleid tot meer aankondigingen of registraties. In 2018 heeft Monolith artist Yasuyuki Honne aangegeven dat hij graag een Baten Kaitos 3 had gezien. Dit derde deel heeft toendertijd veel in pre-productie heeft gehangen voordat die werd geannuleerd.

Betekent dit nieuws dat de originele twee delen terugkeren? Betekent het misschien dat er een vervolg komt op deze serie? Ben jij ook enthousiast dat de serie mogelijk terugkomt? Zijn er andere spellen waarvan je hoopt dat die ook nieuw leven worden ingeblazen?