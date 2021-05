[Review] New Pokémon Snap – Gotta Snap ‘em All Again!

Het langverwachte vervolg van Pokémon Snap is hier! Was het wachten het waard? Je leest het hier in onze review!

“Hello there! Welcome to the world of Pokémon! My name is Oak! People call me the Pokémon Prof! This world is inhabited by creatures called Pokémon!”. Voor velen met mij zijn dit de eerste woorden die me toegesproken werden in een Pokémon-game. Woorden die de fantasie wisten te prikkelen. Een wereld die bewoond wordt door Pokémon. Hoe ziet deze er uit? Waar leven deze Pokémon in het wild? En hoe leven ze? Mijn 11-jarige ik mocht eind 2000 voor het eerst een kijkje nemen in de natuur van de Pokémon-wereld toen Pokémon Snap in Europa uitkwam op de N64. Voor een spin-off was het fotograferen van de Pokémon in hun natuurlijke habitat een enorm succes. Het bleef vervolgens 20 jaar lang stil rond de titel, tot we in juni 2020 plots werden verrast met de aankondiging van een vervolg. New Pokémon Snap is misschien wel het Switch-spel waar het meest naar werd uitgekeken dit voorjaar. Maar weet het spel de hoge verwachtingen waar te maken? Je leest het in deze review.

Welkom in de Lental-regio!

New Pokémon Snap speelt zich af in de eilandenregio Lental. In het begin van het spel wordt je al gauw begroet door Professor Mirror. Samen met zijn hulpje Rita vertelt hij over het onderzoek dat hij doet in de Lental-regio. Mirror hoopt aan de hand van aantekeningen van een beroemde verkenner, Captain Vince, de mysteries rondom het zogenaamde Illumina-fenomeen te ontrafelen. Dit unieke schouwspel van oplichtende Pokémon komt namelijk alleen in de Lental-regio voor.

Rijden, rijden, rijden in een NEO-ONE…

Als speler word je uitgerust met een speciale camera om de professor te helpen alle Pokémon in en rondom de Lental-regio vast te leggen. Voordat je op expeditie gaat krijg je ook de NEO-ONE mee, de opvolger van de ZERO-ONE uit de originele Pokémon Snap. Dit futuristische voertuig brengt je snel naar de gebieden in de Lental-regio die je wilt bezoeken. Het fijne van de NEO-ONE is dat deze automatisch door de gebieden rijdt, zodat het enige waar je je op hoeft te focussen het maken van foto’s is. Hoewel sommigen van mening zijn dat het misschien prettiger is om zelf rond te kunnen rijden, vind ik persoonlijk de on-rails ervaring velen malen leuker. Het is alsof je de eerste zitplekken bezet van een attractie die je meeneemt in de wondere wereld van Pokémon (lezen jullie mee Universal Studios, maak een Pokémon Snap attractie, het leent zich er uitstekend voor 😉). Maar alle gekheid op een stokje, de on-rails gameplay geeft een arcadegevoel en dat werkt gewoon uitstekend. Daarnaast is er op sommige plekken van de vaste route af te wijken, waardoor je op plekken komt waar compleet nieuwe foto’s geschoten kunnen worden.

Een levende wereld

Wat vrijwel meteen tijdens het spelen opvalt is hoe prachtig alles is vormgegeven. Pokémon zijn scherper dan ooit tevoren vormgegeven, in omgevingen die net zo levend ogen als de Pokémon zelf. Het is mooi om te zien hoe Pokémon zich in een natuurlijke omgeving gedragen. Ook de interactie tussen verschillende Pokémon is grappig om te zien. De verschillende gebieden van de Lental-regio zijn daarnaast adembenemend te noemen. Van dicht oerwoud tot de diepte van de oceaan en van rustig strand tot de brandende hitte in de woestijn. Er is veel te zien en beleven en voor je elk gebied betreed heb je het gevoel op een ontdekkingsreis te gaan, waarbij je je afvraagt welke Pokémon je dit keer zult tegenkomen. Elk gebied is naast overdag ook s’nachts te bezoeken. Pokémon die zich overdag niet of slecht laten zien zullen in de nacht beter te fotograferen zijn. Een leuk afwisselend vooruitzicht, maar de avontuurlijke pracht van het spel zal je snel moeten laten indalen, want het is tijd om foto’s te schieten.

Motion controls

De besturing werkt intuïtief. De Switch is in feite je camera. Met ZL kan je inzoomen en met A schiet je je foto’s. In het midden van het scherm is er een cursor zichtbaar die aangeeft wanneer je op een bepaalde Pokémon gefocust bent. Daarnaast heeft het spel ook motion controls, die je eigen bewegingen gebruiken. Dit geeft haast het gevoel alsof je door de lens van je Switch in een VR-omgeving rondkijkt. De levels verlopen via een vaste route door het gekozen gebied. Overal rondom je zijn verschillende Pokémon te vinden. Sommigen zullen slapen, anderen vliegen over je heen of staan rustig te grazen. Het is belangrijk om overzicht te houden wat er om je heen gebeurd om de Pokémon zo goed mogelijk op de foto vast te leggen.

Mirror’s scoresysteem

Aan het einde van het level worden de foto’s die je geschoten hebt beoordeeld door professor Mirror. Net als in het vorige deel mag je voor elke Pokémonsoort maar 1 foto indienen ter beoordeling. Staat de gefotografeerde Pokémon in het midden van het beeld? Welke pose laat de Pokémon zien? Kijkt deze recht in de camera? Zijn er meer van dezelfde soort Pokémon zichtbaar? Het zijn allemaal verschillende aspecten die van belang zijn voor de score die de professor aan een foto geeft. Daarnaast worden de foto’s ingedeeld in verschillende stercategorieën. Deze zijn afhankelijk van de manier waarop de Pokémon is vastgelegd. Zo is een 1-ster-foto een standaardpose van een Pokémon, maar weet je de Pokémon tijdens een bepaalde actie of beweging vast te leggen, dan valt de foto in een andere stercategorie. Zo is uiteindelijk elke Pokémon in 4 verschillende stercategorieën vast te leggen.

Het beoordelen van de foto’s op deze manier gaat niet altijd geheel vlekkeloos. Soms begreep professor Mirror bijvoorbeeld niet helemaal welke Pokémon ik op de foto wilde vastleggen als er andere Pokémon in beeld waren. Ook had ik enkele keren het gevoel dat een nieuwe foto van een Pokémon die daar meer centraal en compleet in beeld stond, beter beoordeeld had mogen worden dan een oudere foto waarbij de Pokémon eigenlijk te dichtbij het beeld stond. Echt fototechnisch is professor Mirror wat dat betreft niet.

Geleidelijke progressie

Het spel kent verschillende manieren om geleidelijk aan meer diverse foto’s te kunnen maken. Zo doe je elke keer dat je een gebied bezoekt ervaring op als onderzoeker. Met deze ervaring zal op den duur het researchlevel voor dat gebied stijgen. Met een hoger researchlevel zullen de Pokémon minder schuw zijn, zich anders gedragen of verschijnen er totaal nieuwe Pokémon in het gebied.

Ook krijg je gedurende het spel de beschikking over verschillende hulpmiddelen. Het op een appel lijkende fluffruit maakt in New Pokémon Snap een comeback. Hiermee is het mogelijk Pokémon te lokken naar betere posities voor foto’s en andere poses te verkrijgen. Ook kan je diverse interacties tussen Pokémon uitlokken met het fruit. Met de scanner is het mogelijk om een omgevingsscan uit te voeren om verstopte Pokémon te identificeren. Ook kan je gerichte scans uitvoeren die je meer informatie opleveren. Illumina orbs zijn de vervanging voor de Pokémon-onvriendelijke pester balls uit het eerste deel en triggeren het Illumina-fenomeen in Pokémon, wat resulteert in unieke foto’s.

De hulpmiddelen stellen je in staat de Pokémon op nieuwe manieren in beeld te krijgen. Doordat het spel een geleidelijke progressie kent, weet het vers aan te voelen. Zelfs als levels vaker aangedaan moeten worden. Tip voor mensen die New Pokémon Snap toch nog enigszins repetitief vinden: later in het spel zal je beschikking hebben over de turbo, waarmee je sneller door het level kan rijden.

Nog meer content

Naast al het voorgenoemde is er de mogelijkheid om de gemaakte foto’s op te slaan en door te sturen of uit te printen. Deze foto’s kan je ook nog eens bewerken (al is dit redelijk beperkt tot de basis). Ook zijn er gedurende het spel missies te vinden in de zogeheten LenTalk. Dit is een plek waar andere leden van het research team van professor Mirror verzoeken plaatsen voor het vastleggen van bepaalde Pokémon. Het verhaal van het spel vordert naar mate je de verschillende mysterieuze Illumina Pokémon weet te fotograferen.

Conclusie

New Pokémon Snap is de perfecte moderne opvolger van Pokémon Snap. Het spel borduurt voort op het unieke concept en doet dat op een sterke manier. Het spel biedt spelers enorm veel uitdaging om elke Pokémon in elke stercategorie vast te leggen om zo de Photodex te vullen. Het is eerlijk om te stellen dat het spel op sommige momenten repetitief kan aanvoelen voor sommige spelers, maar deze momenten zullen van korte duur zijn. New Pokémon Snap is namelijk een soms nostalgische ontdekkingsreis die tot de nok toe gevuld is met kwalitatief hoge content. Pokémon-fans, fotografie-enthousiastelingen, natuurliefhebbers, avonturiers en eigenlijk iedereen, pak je camera en snap ‘em all!

+Prachtig mooie graphics, waar de main Pokémon-spellen bij verbleken

+Veel verschillende Pokémon om vast te leggen in verschillende posities

+De game is één grote ontdekkingsreis, maakt nieuwsgierig naar meer

-Op sommige momenten repetitief door hetzelfde level meermaals te moeten doorlopen

DN-score: 9