Cotton Reboot! komt in juni naar het Westen

Deze heks is terug van weggeweest!

Cotton is een shoot ‘em up die een andere weg volgt dan zijn soortgenoten. In plaats van een stoer ruimteschip, heb je controle over een schattige Duitse heks. Ze vecht zich een weg door verschillende 2D levels voor haar grote liefde, een snoepje genaamd ”Willow”. Zo trotseert ze de gevaarlijkste bazen om haar obsessie met deze snoepjes te kunnen vervullen. Cotton is een van de meest bekende mascottes in Japan, en heeft dus al veel harten veroverd.

In de remake, Cotton Reboot!, heb je de keuze om het met de nieuwe graphics te spelen of met de oude. Ga je retro of ga je voor de nieuwe laag verf? De keuze is aan jou! Bekijk de trailer van Cotton Reboot! hieronder en zie de kleine heks in actie.

Cotton Reboot zal 39,99 euro gaan kosten, ga jij hem halen?