[Review] R-Type Final 2 – mooi was die tijd

Weet dit nieuwe deel de naam van de R-Type-serie hoog te houden?

R-Type Final 2 werd vorig jaar aangekondigd en dat was er een die we niet aan zagen komen. Terwijl de serie al sinds de jaren ‘80 bekend stond als een ijzersterke shoot-em-up-serie, werd R-Type Final op de Playstation als laatste in de serie uitgebracht. Veel fans zagen echter graag nog een nieuw deel en na een succesvolle Kickstarter-campagne is deze droom uitgekomen. Met R-Type Final 2 kunnen we nog eens opnieuw genieten van dit klassieke genre waarbij je met een ruimteschip horde vijanden moet afknallen. Zitten we daar nog steeds op te wachten?

Eerst even terug naar de jaren ’80

De eerste R-Type game dateert alweer uit 1987. De opzet was simpel maar enorm verslavend én goed uitgewerkt. Met jouw ruimteschip vlieg je door verschillende levels om de nodige vijanden én eindbazen te verslaan. In tegenstelling tot veel andere games in dit genre zit de uitdaging van de R-Type-serie in het feit dat je niet één keer geraakt mag worden. Dat klinkt lastig? Dat is het ook. Waar de serie vroeger écht alleen voor de hardcore gamers was, zorgen de verschillende moeilijkheidsgraden nu voor meer toegankelijkheid. Op de makkelijkste stand (practice) kun je prima meekomen, en wordt dat te makkelijk dan zet je de game gewoon wat moeilijker.

En dan… 34 jaar verder

Fans van de serie zullen al snel veel herkennen wanneer ze R-Type Final 2 beginnen te spelen. Natuurlijk zijn de graphics een flinke stap vooruit zodat ze mee kunnen in de huidige tijd, op het gebied van gameplay doet de game eigenlijk weinig nieuws. Sterker nog, de gameplay is vrijwel identiek aan hoe we die kennen uit de eerdere delen. Dat is aan de ene kent perfect voor het nostalgische gevoel en de ontwikkelaars hebben deze keus duidelijk bewust gemaakt. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat jongere spelers de game wat verouderd kunnen aanvoelen. Het speelt allemaal prima, maar het laat ook een beetje zien waarom R-Type Final op de Playstation 2 eigenlijk het laatste deel zou zijn; modernere games haalde deze type spellen in. R-Type Final 2 laat dus vooral zien hoe simpel en verslavend deze shooters vroeger konden zijn.

De ware kracht van R-Type Final 2 zit ‘m nog steeds in de uitdaging en spanning. Het is leuk dat je de game op practice mode makkelijker kunt spelen, de lol is er dan wél snel van af. Speel je op normal mode, dan keert de klassieke uitdagende gameplay van R-Type weer terug. Doordat je simpelweg nooit geraakt kan worden, zul je de levels steeds opnieuw spelen in de hoop dat je nu wél voorbij dat ene stuk komt. En eerlijk is eerlijk, dat brengt niet alleen spanning en heerlijke uitdaging met zich mee, de game geeft je het gevoel dat je door wilt spelen om dat ene level toch eens te halen. Dat er dan ook nog eens enorm veel ruimteschepen zijn te unlocken, welke steeds beter worden, versterkt het gevoel van verder willen spelen daarnaast ook enorm.

Ook het leveldesign is weer ouderwets goed, zoals we dat gewend zijn van de serie. Waar de eerste paar levels nog een standaard pad kennen, krijg je in latere levels de keuze welk pad je gaat volgen. Dan komen ook de verschillende ruimteschepen om de hoek kijken. Niet elke route is namelijk voor ieder ruimteschip geschikt. Levels worden op deze manier extra interessant én uitdagend. Wil je alle levels inclusief routes uitspelen, dan kun je rekenen op tientallen uren speelplezier. Al is het alleen al omdat je de levels niet zomaar even haalt.

Audiovisueel

R-Type Final 2 blinkt zowel qua graphics als geluid niet erg uit, toch is er weinig op aan te merken. Voor een game uit dit genre oogt alles namelijk meer dan acceptabel en krijg je vooral het idee dat je een R-Type spel speelt welke goed mee is gegaan met de tijd. Datzelfde kan over het geluid worden gezegd. Heel spannend is het allemaal niet, passend en functioneel wel.

Conclusie

De titel van deze review zegt eigenlijk al een beetje hoe ik R-Type Final 2 heb ervaren. De game doet precies waar de serie vroeger bekend om stond en houdt daarmee de naam van de serie hoog. Toch zal in deze tijd niet elke gamer overtuigd zijn om voor een dergelijke titel zo’n 50 euro neer te leggen. Ben je echter fan van de klassieke shooters? Dan haal je een ijzersterke game in huis met zeer goed leveldesign en flink wat uren speeplezier.

+ Leveldesign zeer goed uitgewerkt

+ Een waardig vervolg op een klassieke serie

+ Flink uitdagend maar door moeilijkheidsgraden toch toegankelijk

+ Flink wat uren speelplezier

– 50 euro aan de hoge kant

– Doet weinig nieuws

DN Score: 7,5

