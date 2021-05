[Hands-on] Nadir – een stijlvol concept

Probeer de onderste laag van de hel te bereiken in deze stijlvolle deckbuilding game.

Vorig jaar maart kwam Alder’s Blood uit, een game met een hoog horror gehalte. Toentertijd hebben wij de game een 7,4 gegeven, waarbij we vooral veel lof hadden voor de stijl en sfeer van de game. Nou lijkt het erop dat de studio hiermee zijn niche gevonden heeft, want in hun nieuwe project Nadir wordt hier ook volop op ingezet. Nadir is een donkere JRPG roguelike deckbuilder, vol met ontwerpen en inspiratie die rechtstreeks uit Dante’s Divine Comedy lijken te komen. Nu zijn wij altijd wel in voor een beetje horror, dus toen we de kans kregen om deze game alvast te proberen konden we natuurlijk geen nee zeggen. Let wel, omdat de game momenteel nog in alpha is konden we de game alleen op PC proberen. Hij staat later gepland voor de Switch.

En allereerst, jazeker, de stijl is wederom fantastisch. Het gebruikt een gritty, bijna monochrome stijl die door het gebruik van donkere lijnen en harde schaduwen prima tot zijn recht komt. De vijanden zijn grotesk en alles beweegt op een manier die niet helemaal natuurlijk is. Het is een heerlijke horror stijl en dat moet ook, want het verhaal van Nadir speelt zich af in de hel. Jij beheert een groep Sinners die voor eeuwig vastzitten in de stad Nahir, een enorm grote stad die afdaalt tot in de dieptes van de hel. Verdoemde zielen vechten hier om macht en invloed, waarbij sommigen proberen de gehele stad over te nemen. Dit kan door een eeuwenoude kracht te pakken dat zich op het laagste level in de stad bevind. Om daar te komen moet je echter de vele levels van Nahir door, elk met hun eigen verdraaide en doorgedraaide zielen. Jouw groep Sinners gaat dit natuurlijk ook proberen.

Klinkt cool, maar hoe zit het met de gameplay? Nou, waarschijnlijk wel goed, alleen nu nog even niet. Zoals ik al zei is de game momenteel nog VER in alpha, zo ver dat ik me eigenlijk afvraag waarom we de game al mochten proberen. Want hoewel er gameplay aanwezig is, is het erg vaag en zitten er zoveel onduidelijkheden in dat ik soms niet eens weet of het gameplay of een bug is. Zo is de game een deckbuilding game, maar is het momenteel niet mogelijk om daadwerkelijk zelf iets te bouwen. In plaats daarvan krijg je een deck, drie personages (waarvan je de stats kunt bekijken maar nog niets kunt aanpassen) en de mededeling dat je over 5 dagen tegen Ceberus vecht. Je kunt elke dag kiezen of je wilt vechten of rusten, waarbij vechten je personages verbeterd (wat het dus nog niet doet) en rusten wat HP teruggeeft. Als je wilt vechten kun je kiezen wat je wilt bevechten, waarbij sterkere vijanden meer beloningen geven.

Het vechten zelf doe je door middel van kaarten. De kaarten stellen aanvallen voor die van alles doen, van armor geven en je partyleden healen tot het doen van schade. Je hebt hiervoor een aantal punten, en alle kaarten kosten ook een aantal punten. Leuk onderdeel is het threat systeem, een systeem dat laat zien hoeveel tijd je nog hebt voordat de tegenstander zijn beurt neemt. Het is dus niet zo dat je tegenstander alleen aan de beurt is nadat je een kaart hebt gespeeld of je skillpunten op zijn of iets dergelijks, op een gegeven moment is hij gewoon aan de beurt. En hoewel ik hier veel potentie zie voor leuke gameplay kan ik er momenteel nog niet veel van zeggen. De kaarten doen wat ze zeggen, maar of ze opbouwen naar bepaalde combo’s of synergy met elkaar hebben is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Het deck is momenteel vooral ongebalanceerd, waarbij kaarten die je armor en skill punten geven veel vaker terug komen dan de schade kaarten. De schade kaarten zijn sowieso een beetje vreemd te noemen, want waarom heb ik er één die op zijn hoogst 15 schade doet, terwijl de ander bijna 500 doet? En wanneer worden je kaarten precies weer aangevuld? Ik heb verschillende keren de eerste eindbaas geprobeerd, maar heb hem niet kunnen verslaan. Telkens weer bleef ik met twee of drie kaarten over die geen schade deden, en hoe vaak ik ook op “next turn” drukte, nieuwe kaarten kwamen er niet. Wat moet ik doen dan?!?

Nadir klinkt als een leuk concept. De gameplay heeft veel potentie, en het lijkt erop dat de setting en gameplay voor een hele toffe game kunnen zorgen. Momenteel is dat alleen nog niet te zien. Hetgeen wat ik speelde noemde zich een demo, maar zelfs daar is dit eigenlijk veel te vroeg voor. Het is eigenlijk vooral een showcase, waarin de vette artstijl kan wordt laten zien en je een glimp krijgt van iets wat het zou kunnen worden. Ik ben dan ook benieuwd waar het heengaat!

Ben jij na het lezen van deze Hands-on echter best geïnteresseerd geraakt? De game is momenteel bezig met een kickstart campagne, deze kun je hier bekijken..