De blauwe variant van de Nintendo Switch Lite duikt op in een video

Bovendien wordt de console vergeleken met andere Nintendo-producten!

Alhoewel het misschien moeilijk is om te geloven is het inmiddels alweer bijna twee jaar geleden dat de Nintendo Switch Lite voor het eerst werd aangekonigd. De kleuren waarvan we op dat moment wisten dat beschikbaar zouden zijn waren geel, grijs en turkoois, maar later kwam daar ook nog de kleur koraal bij. Toch blijft het niet bij deze vier varianten, want ongeveer een maand geleden werd er door Nintendo bekendgemaakt dat de Switch Lite-familie er een blauwe kleur bij ging krijgen, welke vanaf vandaag te koop is in Nederland.

Het YouTube-kanaal van Gaming Boulevard heeft alvast een console mogen ontvangen en in onderstaande video kunnen we met z’n alle de nieuwe kleur bewonderen. De blauwe kleur van de nieuwe console wordt zelfs vergeleken met de Game Boy Advance, de Game Boy Color en de Nintendo GameCube-controller. Hoe zal de blauwe Switch Lite er in het echt uitzien? Je ziet het in onderstaande video.