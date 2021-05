Gamescom ook dit jaar alleen digitaal

In maart dit jaar kondigde Gamescom nog haar plannen voor dit jaar aan. In tegenstelling tot vorig jaar moest Gamescom dit jaar een combinatie worden van een fysiek én digitaal event. Helaas blijkt dat ook dit jaar niet mogelijk te zijn. Vandaag heeft de organisatie achter Gamescom laten weten toch alleen een digitaal event te organiseren. Hiermee maakt de organisatie een vergelijkbare keuze als vorig jaar.

De plannen voor een hybride evenement bleken voor veel partners niet haalbaar waardoor het besluit is genomen nog een jaar een digital-only evenement te organiseren. Nog steeds staat Gamescom wel gepland voor eind augustus. Meer details over de editie van dit jaar volgen later. Het statement over de beslissing welke vandaag naar buiten is gekomen kun je hieronder lezen.

The German Games Industry Association have decided to hold Gamescom 2021 as an all-digital event. This decision was made after extensive discussions with partners and exhibitors. Thus, the organizers take into account the current situation, in which too many companies are unable to participate in physical events this year due to the still difficult development. In this way, they also meet the partners’ strong need for planning security. This means that Gamescom 2021 will be held exclusively digitally and free of charge for all Gamescom fans.