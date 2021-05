Wonder Boy: Asha in Monster World verschijnt deze maand in het Westen op de Nintendo Switch

Het spel is binnenkort zowel fysiek als digitaal beschikbaar!

Eind vorige maand verscheen Wonder Boy: Asha in Monster World in Japan op Nintendo’s hybride console. Ondanks dat het al een tijdje bekend was dat het spel ook naar het Westen zou komen, is er nu eindelijk een releasedatum naar buiten gebracht. Vandaag hebben ININ Games en Studio Artdink namelijk aangekondigd dat onder andere de Europeanen vanaf 28 mei ook met deze titel aan de slag kunnen gaan. De game is zowel fysiek als digitaal te verkrijgen, maar voor de fysieke versie zul je vijf euro meer moeten betalen. De fysieke versie gaat namelijk voor een bedrag van €39,99 over de toonbank en de digitale versie voor €34,99.

Wonder Boy: Asha in Monster World is een heruitgave van Monster World IV met een gloednieuw likje verf en verbeterde muziek en geluidseffecten. De gameplay is gelukkig vrijwel hetzelfde gebleven, maar er is wel een extra eenvoudige modus aanwezig. In de titel neem je het op tegen verschillende monsters en platform uitdagingen. Weet jij alle levels te voltooien?

Kijk jij uit naar Wonder Boy: Asha in Monster World? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!