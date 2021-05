Save me Mr Tako: Definitive Edition krijgt launch-trailer

De titel is vanaf morgen te spelen!

Alweer een paar jaar geleden verscheen Save me Mr tako in 2018 op Nintendo’s Hybride console. Helaas is het spel op een gegeven moment uit de Nintendo eShop gehaald, maar de titel is vanaf morgen weer terug en beter dan ooit. Door uitgever Limited Run Games is Save me Mr Tako: Definitive Edition namelijk vanaf morgen weer te spelen op de Nintendo Switch en de game bevat zelfs met nieuwe functies. Het spel gaat voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank.

In Save me Mr Tako: Definitive Edition kruip je in de huid van een octopus, genaamd Tako. Dit beestje leeft in een wereld waar een oorlog gaande is tussen de mensheid en de octopussen. De titel heeft maar liefst 50 levels, welke zijn verdeeld over 6 werelden. Jij lost als octopus onder andere verschillende puzzels en minigames op en praat tussen al het lopen en springen door natuurlijk ook met andere personages. Bovendien bevat de Definitive Edition van dit platformspel nieuwe moeilijkheidgraden, nieuwe muziek, een hint systeem en nog wat extra content.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.