[Review] There Is No Game: Wrong Dimension – een parodie op diverse games

There Is No Game: Wrong Dimension is een parodie op een aantal spellen uit de jaren '90. Weet dit goed uit te pakken?

There Is No Game: Wrong Dimension is afgelopen jaar uitgekomen voor pc en mobiele apparaten. Afgelopen Nintendo Direct werd bekendgemaakt dat het spel ook naar de Nintendo Switch zou komen en gelijk na afloop was deze dan ook al beschikbaar. Toen ik de trailer zag raakte ik meteen enthousiast, maar ben ik er nu nog steeds zo enthousiast over? Je leest het in deze review.

Een spel vol parodieën op… spellen

There Is No Game: Wrong Dimension is een point-and-click-avontuur vol met puzzels. Jij neemt de rol van gebruiker aan, terwijl je eigenlijk opgesloten zit in een spel. Echter probeert het spel jou te overtuigen dat het geen spel is: hij vraagt aan jou om de controller neer te leggen, hem met rust te laten, enzovoorts. Het hele spel bestaat uit zes levels en zit vol met parodieën op andere spellen. Zo ben je de ene keer in de wereld van Sherlock Holmes, moet je de andere keer Link helpen om Zelda te bevrijden of de free-to-play games worden flink in de zeik genomen. Dit in combinatie met de stem van het spel die jou overal doorheen begeleidt, zorgt voor een boel grappige momenten. Verder is het spel compleet in pixelstijl opgebouwd. Dit past niet alleen bij alle jaren ’90 referenties die je tegenkomt in het spel, maar ziet er ook bijzonder goed uit.

Een niet zo meesterlijk mastersword?

Elk level zit vol met puzzels die je moet oplossen. De ene keer zit je in een computer en moet je in een verboden map komen door bijvoorbeeld een combinatie van afbeeldingen, muziek en weggegooide bestanden. De andere keer breekt het mastersword van Link af en moet je hier een oplossing voor vinden. De puzzels die je in deze game vindt, zijn niet heel moeilijk, maar wel erg vermakelijk. Mocht je toch moeite hebben met één van de puzzels, kun je altijd nog de help-knop gebruiken, mits je deze niet eerst nog moet unlocken. Deze hints kun je onbeperkt gebruiken, maar soms moet je even een paar tellen wachten totdat de volgende hint beschikbaar is.

Een paar ergernissen

Je kunt het spel op diverse manieren spelen: op de tv met een controller, in handheld met de Joy-Con of in handheld met het touchscreen. Hoewel ik het op groot scherm meestal fijner vind spelen, ben ik bij dit spel toch gegaan voor de handheld modus met touchscreen. Soms moet je bepaalde dingen ontzettend snel volgen in het spel, wat met het touchscreen toch een stuk soepeler gaat dan met een controller. Daarnaast is er de prijs. De Switch-versie van There Is No Game: Wrong Dimension kost €12,99, terwijl het spel maar zes levels heeft en het ongeveer 5 tot 6 uur kost om dit spel volledig uit te spelen. Zeker in vergelijking met de mobiele versie van het spel, welk €5,49 kost, vind ik dit toch wat aan de dure kant voor wat je krijgt. Ook omdat het spel toch fijner met touchscreen speelt, zou ikzelf eerder geneigd zijn om voor de mobiele versie te gaan.

Conclusie

There Is No Game: Wrong Dimension is een zeer vermakelijk spel vol met humor. Het spel probeert je te overtuigen om te stoppen omdat er geen spel zou zijn, maar mij hiervan overtuigen is het spel helaas niet gelukt. Grafisch ziet het er geweldig uit en zeker de vele referenties naar spellen uit de jaren ’90 in combinatie met de grappen maakt dat het ontzettend leuk blijft om te spelen. Helaas is naar mijn mening wel de prijs iets aan de hoge kant in vergelijking met de mobiele versie, aangezien het met controller niet helemaal fijn speelt. Mocht je echter naar een spel zoeken welke jou laat lachen, dan is There Is No Game: Wrong Dimension op welk platform dan ook een dikke aanrader.

+ De vele humor in het spel laat je continu lachen

+ De referenties naar spellen uit de jaren ’90 samen met de pixelstijl zijn een perfecte combinatie

+ De puzzels zijn zeer vermakelijk en niet al te moeilijk

– Vergeleken met de mobiele versie, is de prijs iets aan de hoge kant

– Het spel is niet heel fijn te spelen met een controller

DN-score: 8,0

