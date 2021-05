Bekijk hier gloednieuwe gameplaybeelden van Baldo: The Guardian Owls

We kunnen eindelijk even van de game genieten!

Inmiddels is het al best een lange tijd bekend dat Switch-bezitters op een dag een keer met Baldo: The Guardian Owls aan de slag kunnen gaan. Helaas weten we momenteel nog steeds niet wanneer die dag gaat komen, maar toch is er een lichtpuntje voor alle fans. Vandaag zijn er namelijk gameplaybeelden van het avonturenspel verschenen op het YouTube-kanaal van IGN. Mocht je alvast 13 minuten van deze titel willen genieten, dan is dit je kans!

Baldo is een game die gemaakt wordt door Naps Team en kan nog het beste omschreven worden als een mix tussen Zelda gecombineerd met Ni no Kuni. De game speelt zich af in de magische wereld genaamd Rodia. Jij gaat op reis naar het land vol mysteries om te ontdekken. Het spel is een actie-avonturen RPG en draait om vechten, puzzels en dungeons om op te lossen.

Wat vind jij van de onderstaande gameplaybeelden? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!