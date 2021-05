Waarom het 14 jaar duurde tot NEO: The World Ends With You

En ook nog eens wat informatie over de verschillende veranderingen ten opzichte van het eerste deel.

The World Ends With You is onderhand alweer 14 jaar oud en kwam uit op de Nintendo DS. Ik was zelf toevallig 14 toen het spel uitkwam en aangenaam verrast. Het spel was stilistisch, met een bijzonder vecht systeem en verhaal. Met alle informatie die er uit komt kijken veel mensen uit naar dit vervolg, maar waarom duurde het zo lang?

In een interview met IGN werd gesproken met, onder andere, de producer van NEO: Tomohiko Hirano. De eerste vraag was voor de hand liggend: waarom duurde het zo lang voor een vervolg? Het spel werd goed ontvangen door fans en was een commercieel succes, dus waarom? Volgens Hirano kwam het door meerdere zaken. Het spel was niet zo standaard en maakte gebruik van bijzondere elementen Daarom was een goed samengesteld team nodig om een goed vervolg te kunnen maken. Dat team samenstellen bleek niet zo makkelijk. De reden die Hirano geeft dat het samenstellen niet zo makkelijk bleek, is dat het team iets “totaal nieuws” wilde maken, in plaats van hetzelfde spel met een nieuw verhaal er op geplakt. Daarnaast kwamen er nieuwe systemen uit. Hardware en software verandert natuurlijk constant, en zeker Nintendo zoekt innovatie op. Serie Regisseur Tatsuya Kando voegt toe dat er ook veel werk was met Kingdom Hearts, waardoor er weinig tijd overbleef.

Het vecht systeem

Over de jaren is er veel veranderd in de wereld van Nintendo consoles. En vooral voor The World Ends With You was er een grote verandering, van twee schermen naar één scherm. Iets dat heel uniform is met andere platformen tegenwoordig. Een groot obstakel was dus het vecht systeem. Op de Nintendo DS was een uniek onderdeel dat je op het bovenste scherm met de knoppen, en op het onderste scherm via de touch mogelijkheden, twee karakters tegelijk bestuurde. Met één scherm op de Nintendo Switch is dat niet meer mogelijk. In plaats van een standaard turn-based vecht systeem te pakken wilde het team wat anders. Het systeem is nu zo gemaakt dat je met Pins niet op het touchscreen combo’s maakt, maar dat je Pins toewijst aan je teamleden. Deze Pins en teamleden zijn dan gekoppeld aan de knoppen van je controller en zo kun je in gevecht je team specifieke acties door elkaar, en met elkaar laten gebruiken voor vloeiende gevechten.

Shibuya verkennen

Een andere verandering is hoe je in het nieuwe deel door Shibuya heen reist. In het eerste deel stonden de Reapers je altijd in de weg, en blokkeerden die je progressie door gebieden af te bakenen. Deze moest je dan óf verslaan in gevecht, óf omzeilen door een simpele puzzel op te lossen. In NEO zullen de Reapers natuurlijk nog een grote rol spelen, maar om verder te komen zul je meer moeten gaan puzzelen en onderzoeken in Shibuya en omringende gebieden. Op deze manier kan het verhaal natuurlijker worden overgebracht. Hoe de puzzels er uit gaan zien laten de makers niks over los, behalve dat ze duidelijk anders zullen zijn dan in het eerste spel. Wees daarnaast niet gevreesd als als je het origineel niet hebt gespeeld. De makers geven aan dat NEO prima te spelen zal zijn voor mensen die nog geen ervaring hebben met de franchise.

Als afsluiter is er de hoop vanaf de makers en het team achter NEO: The World Ends With You, dat de spelers en fans laten weten dat ze meer willen zien van de wereld en diens karakters. Zo krijgen zij dan de mogelijkheid om de serie verder uit te breiden.

Zoals al eerder gelinkt is het complete artikel en interview te vinden op IGN, in het Engels. Ik wacht in ieder geval met spanning af tot het spel uitkomt op 27 juli voor de Nintendo Switch.