Nieuwe bundel voor Shantae and the Seven Sirens aangekondigd voor Noord-Amerika

De Amerikanen worden verwend met een speciale bundel met een heuse Shantae knuffel!

De Amerikaanse fans van de Shantae-franchise kunnen hun hart ophalen. Wayforward en Fangamer hebben namelijk een speciale “New Game Plush”-bundel aangekondigd voor Noord-Amerika. In deze bundel zitten een digitale downloadcode voor Shantae and the Seven Sirens als ook een Shantae knuffel. Deze knuffel meet een kleine 23 centimeter en heeft een paardenstaart van bijna 58,5 cm lang. Het leuke aan deze knuffel is dat de staart zelf in elke gewenste houding te verstellen is.

Een definitieve releasedatum voor deze bundel is nog niet gegeven. Wel is duidelijk dat de in Noord-Amerika alom vertegenwoordigde Best Buy winkelketen de bundel zal verkopen. Het ziet er helaas naar uit dat Europese Shantae-fans de bundel zullen moeten importeren.

Bekijk hieronder een afbeelding van de bundel: