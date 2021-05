Mom Hid My Game! 2 spontaan verschenen in eShop

Moet ik nu alweer mijn spelcomputer zoeken?

In 2017 is Mom Hid My Game! verschenen op de Nintendo Switch. In dit spel moet je jouw spelcomputer zoeken, nadat jouw moeder deze heeft verstopt. Blijkbaar heeft ze hier nog niet genoeg van gehad, want het tweede deel van Mom Hid My Game! is inmiddels verschenen in de Nintendo eShop.

Het tweede deel van Mom Hid My Game! bestaat uit vijftig levels. In welk level moet je weer jouw spelcomputer zoeken nadat jouw moeder deze ergens heeft neergelegd. Dit kan onder de bank of bovenop de koelkast zijn, maar ook in een veel te hoge kast. Mom Hid My Game! 2 is te koop in de eShop voor €4,99. Benieuwd naar hoe het spel eruit ziet? Bekijk dan hieronder de trailer.