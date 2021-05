Mario waarschijnlijk niet als enige naar het witte doek

In een uitgebreid interview met FastCompany hebben Doug Bowser en Shuntaro Furukawa flink gepraat over toekomstplannen van Nintendo. Zo is Universal Studios’s Super Nintendo World besproken, maar ook spellen als Animal Crossing en de Mario-film passeren weer de revue.

Het stukje wat opviel is hoe er wordt gesproken over het uitbreiden naar andere multimedia. Zo is er natuurlijk al een lange tijd bekend dat er een Mario-film door de makers van Verschrikkelijke Ikke op de planning staat. Echter volgens Furukawa zijn andere franchises ook al overwogen. Hij zegt namelijk dat ze sowieso kijken naar animatie en niet alleen voor de Mario-franchise.

Animation, in general, is something that we are looking into, and not just this franchise.

Het boeiende hieraan zijn de regelmatig terugkerende geruchten dat Netflix onderhandelingen heeft of had voor series met Nintendo IP’s. Zo zijn onder andere Metroid, Star Fox en The Legend of Zelda regelmatig voorbij gekomen.

Niet iedereen is even blij met de verbreding van Nintendo hun visie. Zo zijn sommigen bang dat Nintendo dan minder kan focussen op het maken van games. Hierop heeft Furukawa ook geantwoord. Ze gebruiken voor dit soort projecten namelijk geen game development resources. Zo wordt ervoor gezorgd dat de projecten geleid worden door mensen met een kennis van en passie voor Nintendo en hun filosofie.

Something we really made sure to avoid was that when being engaged in this IP expansion outside of game development, that we don’t cut into the game development resources on our side. And to realize that, we made sure that although people who deeply understand the characters and deeply understand the game are involved, that we keep the number of people involved to a minimum.

Shuntaro Furukawa