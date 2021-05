De fysieke verkoopcijfers van New Pokémon Snap in het Verenigd Koninkrijk zijn nu al vier keer hoger dan Pokémon Snap voor de N64

Deze spin-off doet het enorm goed!

In New Pokémon Snap ga je eropuit om mooie kiekjes te maken van allerlei verschillende Pokémon. Dit lijkt een succesvolle formule, aangezien het spel op nummer 1 stond van de best verkochte titels deze week in het VK. Christopher van GamesIndustry meldt dat de verkoopcijfers ook nog eens vier keer hoger zijn dan dat het origineel in zijn totaliteit had verkocht. Hierbij zijn de digitale verkochte exemplaren niet eens meegerekend, wat ontzettend knap is voor een Pokémon spin-off.

Wat hier precies de oorzaak van is en de precieze cijfers zijn nog niet bekend, wel helpt het enorm mee dat de Switch zo succesvol is. Er zijn tenslotte veel meer gamers dan dat er vroeger waren, aangezien de Switch het spelen van games een stuk toegankelijker maakt. Je kunt het in principe overal spelen, zonder te veel poespas.