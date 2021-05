[Special] Een kijkje naar Nintendo’s arcade geschiedenis

We duiken terug in de tijd naar de roemruchte arcade-geschiedenis van Nintendo.

Nintendo heeft niet alleen flink wat succesvolle consoles en handhelds op haar naam staan, the Big N heeft ook een behoorlijke geschiedenis in de arcadehallen. En omdat sommige van deze games meer dan veertig jaar oud zijn en veel van jullie toen nog niet eens geboren waren, is dat zeker de moeite waard om eens op terug te blikken. Wat dacht je bijvoorbeeld van Popeye waar Shigeru Miyamoto de designer van was? Het is slechts één van de vele titels die Nintendo jaren terug naar de arcadehallen bracht. Hieronder nemen we de meest bekende titels met je door.

De jaren ’70 – westerse taferelen in Sheriff en Wild Gunman

Voor dit multidirectionele shooter-arcadespel gaan we flink wat jaren terug in de tijd. In 1974 verscheen Wild Gunman in de arcadehallen. Een primeur, want het was de eerste full motion light gun shooter. De opzet was simpel maar erg verslavend: schieten wanneer de bandiet zijn ogen gaan blinken. Schoot je op het juiste moment? Dan had je gewonnen. De bandiet die de speler moest neerschieten was een live actor, verkleed als cowboy. En terwijl dat er tegenwoordig misschien lachwekkend uitziet, was het destijds behoorlijk vooruitstrevend.

Een tweede versie van de game verscheen in 1984 en zag er al een stuk anders uit. De bandieten waren geen live actors meer maar getekende poppetjes. De game werd ontwikkeld als arcadespel, maar werd later ook uitgebracht op de NES. Nintendo zag immers ook dat dit spel wel eens erg goed zou kunnen uitpakken met de NES Zapper. In het spel moet je zo snel mogelijk je wapen trekken, sneller dan je tegenstander. Een game mode die behoorlijk op je zenuwen kan werken. De NES-versie kende nog een extra speelstand waarbij je bandieten moet neerschieten die tevoorschijn komen. In een groot gebouw komen door de ramen heen steeds bandieten tevoorschijn. Aan jou de taak snel je gun te trekken om ze neer te knallen.





Wild Gunman bleek aan te slaan en al snel volgde een nieuwe westerse shooter. In 1979 kwam Sheriff namelijk naar de arcadehallen. Nintendo’s Research & Development 1 was verantwoordelijk voor deze shooter welke, eerlijk is eerlijk, het goed deed maar eigenlijk helemaal niet zo origineel was. Het is een van de vele videogames met een westers thema uit de jaren ’70, net als spellen zoals Western Gun, Outlaw en Boot Hill. De game staat overigens ook bekend onder de naam Bandido. De opzet was simpel, en zo zag het spel er overigens ook uit. Je neemt als speler de rol op je van een Sherif die het opneemt tegen allerlei bandieten. Het doel? Het stadje beschermen én de ontvoerde vrouw redden.

Popeye in de arcadehallen

Een arcadespel van Nintendo welke wat minder bekend is, is Popeye. De game verscheen in 1982 en Miyamoto was één van de ontwikkelaars van de game. Bij start van het spel verklaart Olive Oyl haar liefde aan Popeye, tot groot ongenoegen van Brutus en vervolgens mag de speler het opnemen in drie levels. Het concept is simpel, maar destijds iets wat populair was en aansloeg in de arcadehallen. Olive gooit vanaf boven hartjes, welke Popeye moet vangen. Popeye dient Brutus echter ook te ontwijken. Eet Popeye spinazie? Dan kan hij Brutus tijdelijk uit het scherm gooien. Het concept is in overigens in alle drie de levels hetzelfde.

De welbekende Punch-Out!! begon in de arcadehal

Wie kent Punch-Out!! niet? Een titel die veel fans ooit wel eens hebben gespeeld. Wellicht op de NES, op de Virtual Console of het nieuwere deel op de Wii. Maar wist je dat deze game van oorsprong ook een arcadespel is? Pas enkele jaren later werd besloten de game naar de NES te brengen. De opzet van deze serie hoeven we je ongetwijfeld niet uit te leggen, maar een aantal weetjes zijn wél leuk om te benoemen. Zo verscheen de game in 1983 al in de arcadehallen. Toen al maakte de wereld voor het eerst kennis met onder andere Glass Joe en Bald Bull. Maar wist je dat deze game ook het debuut was voor Koji Kondo? Juist ja, de beste man die bijdroeg aan Super Mario en Zelda. Een spin-off van de game verscheen in 1985 onder de naam Arm Wrestling. Met een heuze arm om het tegen op te nemen was dit een bijzondere arcade ervaring.

En datzelfde geldt ook voor…

Juist, Donkey Kong. Inmiddels is deze populaire aap niet meer weg te denken uit de lijst met populaire Nintendo-franchises die op vrijwel welke console en handheld voorbij komen. Ook is Donkey Kong in veel andere spellen aanwezig. Denk aan Mario Party, Mario Tennis en Mario Kart. Maar ook met hem maakte de wereld voor het eerst kennis in de arcadehalen. In 1981 om precies te zijn. In Donkey Kong wordt Pauline gekidnapt door Donkey Kong. Mario (toen nog bekend als Jumpman) is de aangewezen persoon om haar te redden en Donkey Kong uit te schakelen. Het spel kent drie levels die, wanneer de speler ze alle drie heeft gehaald, zich weer herhalen, maar dan op een moeilijker niveau. Donkey Kong zijn voornaamste wapens zijn tonnen, die hij gooit of rolt naar Mario. Het bleef in de arcadehallen overigens niet bij dit deel. Het succes zorgde ervoor dat een tweede én derde deel snel volgden. Met de komst van de NES maakte Donkey Kong ook zijn intrede op de home console.

Avontuur in de ruimte met Radar Scope

Radar Scope is een arcadespel uit 1980, ontwikkeld door Nintendo R & D2 en uitgegeven door Nintendo. De speler neemt de rol aan van het Sonic Spaceport-ruimteschip en moet formaties van een vijandelijk ras, bekend als de Gamma Raiders, vernietigen voordat ze het ruimtestation van de speler vernietigen. De game kende voor zijn tijd indrukwekkende graphics maar werd commercieel gezien alles behalve een succes. Misschien was de game wel te simpel? Dat liet Miyamoto in elk geval weten volgens David Scheff die dit in zijn boek Game Over benoemde.

Dieren en een koningklijke familie redden in Sky Skipper

Tot slot is ook Sky Skipper nog het benoemen waard. Een game waarbij het eens niet om het redden van de prinses of je geliefde draait. Nee, in Sky Skipper is het de bedoeling om dieren en leden van de koninklijke familie te redden. En dat alles doe je vanuit de lucht in een klein vliegtuigje. Zowel de dieren als de familieleden die je moet redden, worden namelijk gevangen gehouden door gorilla’s. Het leuke aan Sky Skipper is, is dat je de game tegenwoordig ook op je Nintendo Switch kan herbeleven! Destijds werd de game overigens niet al te positief ontvangen. Kritiek kwam vooral op de ruwe graphics in vergelijking met Donkey Kong én de toch wel eentonige gameplay met herhalende levels. Tja, je kunt zelf spelen en oordelen nu.





Tegenwoordig…

Ongetwijfeld heb je zelf ook wel eens Nintendo-spellen in de arcadehallen voorbij zien komen. Ook tegenwoordig zien we nog Nintendo-series in de arcadehallen. Zo is onder andere Mario Kart daar te spelen maar ook een serie als F-Zero. De meeste van deze games zijn echter niet (geheel) door Nintendo zelf ontwikkeld. Zo werd F-Zero door SEGA ontwikkeld en Mario Kart Arcade GP samen met Bandai Namco. Ook Luigi’s Mansion is te vinden in de arcadehallen, welke door Capcom werd ontwikkeld.