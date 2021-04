[Review] The Game of Life 2 – weer een mobiele port?

Really now?

The Game of Life, oftewel Levensweg zoals wij het kennen in Nederland, is nu op de Nintendo Switch te spelen. Helaas kost deze titel je al snel 30 euro, en aangezien dit een mobiele port is, is dat best wel gek. Nu is de vraag, hebben ze daadwerkelijk dingen veranderd voor de Switch-versie of is het echt gewoon een simpele port? Je leest het in deze review!

Leuk en simpel

The Game of Life 2 is een bordspel waarbij je een weg moet afleggen naar de finish. Tijdens je reis moet je geld en attributen verzamelen, die je door middel van een hele reeks aan keuzes kunt verdienen. Je gooit elke beurt een dobbelsteen en maakt keuzes gebaseerd op het vakje waarop je landt. Dit gaat het gehele spel door waarbij je ook voor verschillende keuzes wordt gesteld. Ga je trouwen? Welke baan neem je? Maak je een keuze voor een smak geld of ga je voor de liefde? Allemaal keuzes die jouw leven in dit spel kunnen vormen. Het voelde daarom soms alsof ik een mix van de Sims en een bordspel aan het spelen was. Als je met computers speelt, is er ook een optie om de computers te versnellen. Dit is altijd handig, vooral als je ervoor kiest om computer spelers aan je sessie toe te voegen. Je hebt in dit spel de keuze om met andere spelers online of lokaal te spelen, alleen moet je bij online soms wel even wachten.

Verder vond ik het leuk dat je je eigen poppetje samen kon stellen en een eigen voertuig kon kiezen. Met dit gekozen voertuig kun je namelijk over het speelbord reizen. Dit brengt een stuk meer diversiteit in de poppetjes op het scherm.

Een kleurrijke en simpele wereld

De werelden zijn vaak heel leuk opgesteld, je hebt de paden met allemaal verschillende vakjes en je hebt alle toeters en bellen eromheen. Zo kun je boompjes, huizen, auto’s en zoveel meer verwachten op een speelbord. Helaas komt hier ook meteen een van de negatieve gedeeltes van het spel om te hoek kijken. Het spel komt met heel veel betaalde downloadable content. Outfits waarmee je je personage kunt aanpassen, andere borden en ga zo maar door. Ik had stiekem verwacht, aangezien het om een mobiele port gaat, dat alle DLC inbegrepen was in de Nintendo Switch-versie. Niets is minder waar, waardoor je naast de 30 euro die je moet dokken (in tegenstelling tot de miezerige 2 euro die je kwijt bent voor het spel op je mobiel) ook nog alle DLC moet kopen.

Daarom vind ik het ook zo moeilijk om dit spel op de Switch echt aan te prijzen, aangezien ik veel liever wil dat je de mobiele titel koopt die maar liefst 28 euro goedkoper is. Er is hierbij geen extra reden om deze titel op je Switch te zetten, aangezien het spel niet meerdere controllers support. Je hebt één controller die constant wordt doorgegeven aan de andere spelers.

Conclusie

The Game of Life 2 is zeker geen slecht spel. Het is een goede simpele afwisseling als je eens wilt variëren met de andere partygames. Het is kleurrijk, het is makkelijk te begrijpen en de rondes duren vaak niet héél lang. Verder krijg je genoeg keuze om je eigen leven aan te passen naar hoe jij dat wilt en kun je zeker veel plezier halen uit dit spel. Helaas is de Nintendo Switch-versie 28 euro duurder dan de mobiele port en bevat ook nog eens geen DLC. Daarom is er geen reden waarom je dit spel voor de Nintendo Switch moet halen. Je kunt het tenslotte veel beter, veel goedkoper op je mobiel krijgen. Als je het al besluit te kopen, zou ik dit echt pas doen als The Game of Life 2 is afgeprijsd.

+ Kleurrijke wereld en personages

+ Makkelijk te begrijpen bordspel waarin zelfs nieuwere gamers kunnen inspringen

+ Potjes duren niet te lang

+ Redelijk veel keuze in het aanpassen van je leven in een potjes

– Prijsverschil in mobiele port en Nintendo Switch port is maar liefst 28 euro, geen verschillen en niet eens inclusief DLC

– Geen support voor meerdere controllers, je moet één controller doorgeven (niet zo handig tijdens corona)

– Een spelsessie kan soms te snel of te simpel aanvoelen

DN-Score: 6,0