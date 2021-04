Fall Guys: Ultimate Knockout uitgesteld

Tijdens de afgelopen Nintendo Direct werd aangekondigd dat de Switch versie van Fall Guys:Ultimate Knockout deze zomer zou verschijnen. Ontwikkelaar Mediatonic had vandaag echter slecht nieuws, aangezien de game vertraagd is zonder nieuwe datum. De volledige statement staat in een blog waarin o.a. ook werd gepraat over crossplay. Deze kun je hier lezen. Over de vertraging hadden ze echter het volgende te zeggen:

With so many new opportunities now in our hands, we’ve realised that our previously announced Summer 2021 Switch and Xbox release schedule is unfortunately just too soon for us to include all of the tasty new features we’re working on.

While we want to launch on these platforms as quickly as possible, we believe the Switch and Xbox releases are really going to be worth waiting for and we’re super grateful for your patience. This delay gives our team some time to add features like crossplay, so when we add new platforms, players will be able to stumble in harmony with their pals, regardless of their platform of choice.