[Review] Picross S6 – we zijn nog lang niet uitgepuzzeld

Nintendo Switch-bezitters kunnen weer aan de slag met 485 nieuwe Picross-puzzels!

Wist je dat de oorsprong van nonogram, voor ons ook wel bekend als Picross, in Japan ligt? Hier bedacht een grafische Japanse bewerker in 1987 voor het eerst dit soort puzzels, al was de vormgeving toen nét iets anders. Inmiddels is de puzzelserie Picross enorm populair en verscheen het in al die jaren niet alleen in tijdschriften, maar ook digitaal. Mario’s Super Picross voor SNES is hier een goed voorbeeld van. Omdat vele mensen de Picross-puzzels vandaag de dag nog steeds leuk vind,en is er opnieuw een flinke dosis puzzels naar de Nintendo Switch gebracht onder de naam Picross S6. Zal dit nieuwe nieuwe deel in de Picross S-serie eindelijk weer nieuwe ideeën met zich meebrengen? Of zijn het weer de oude vertrouwde Picross-puzzels? Je leest het in deze review van Picross S6.

Puzzels, puzzels en nog meer puzzels

In het kort is Picross een puzzelspel waarbij je cijfers als hints moet gebruiken waardoor je vervolgens een illustratie compleet maakt. Dit is ook exact wat je in Picross S6 dus ook kunt verwachten. Al deze puzzels variëren van maat, moeilijkheidsgraad en dit keer ook weer kleuren. Deze verschillende varianten zijn in het menu verdeeld over verschillende modi, maar dat houdt niet persé in dat het compleet andere puzzels zijn. Het idee van deze Picross-puzzels blijft namelijk hetzelfde, maar er zijn vooral kleine aanpassingen gemaakt aan de standaard Picross-puzzels die we allemaal kennen. Toch voelt elke modus wel verfrissend aan omdat er nét een kleine interessante twist aan de puzzels is gegeven.

Picross S6 – Picross-spel – Docked screenshot

Spelers die helemaal niet weten wat ze precies moeten doen, of degene die lang niet in aanraking zijn geweest met Picross, kunnen gelukkig ook aan de slag met deze titel. Vooraf word er namelijk bij elke Picross-modus een goede en duidelijke uitleg gegeven met bijbehorende afbeeldingen, welke tevens kleine animaties bevatten. Bovendien is het ook mogelijk om verschillende soorten tips te krijgen. Je krijgt bijvoorbeeld aan het begin van elke puzzel de keuze of je geholpen wilt worden. Als je daarvoor kiest wordt je op weg geholpen en wordt er alvast een begin gemaakt aan de Picross-puzzel. Ook kun je een optie aanzetten waardoor je makkelijker kunt zien in welke rij je iets kunt doen en tevens krijg je te zien als je een blokje op een verkeerde plek zet. Dit kun je echter ook allemaal uitschakelen waardoor Picross S6 écht voor alle spelers vermakelijk kan zijn.

Kijk naar het grotere plaatje

De modus die ik het leukste vind is de zogenoemde Clip Picross. Alhoewel deze puzzels niet afwijken van het originele idee van Picross, voelt het toch heel speciaal om deze puzzels op te lossen. In de Clip Picross-modus zijn er namelijk verschillende kleine puzzels beschikbaar die uiteindelijk één grote plaat vormen. Het is enorm tof om te zien hoe alles op z’n plaats valt en al helemaal omdat je deze kleinere puzzels zelf vrij moet spelen. Dit doe je door puzzels in andere modi te spelen. Ik zal niet een volledige plaat laten zien, want dan is heel het verrassingseffect weg, maar op onderstaande afbeelding kun je wel precies zien hoe de Clip Picross in elkaar zit.

Picross S6 – Clip Picross – Docked screenshot

Audiovisueel

Zoals vele van jullie misschien al hadden verwacht is Picross S6 op het gebied van geluid en uiterlijk niet echt een hoogstandje. In totaal zijn er tijdens het maken van de puzzels maar vier liedjes beschikbaar. Deze zijn verdeeld over de verschillende modi. De muziek die er is klinkt gewoon prima voor een puzzelspelletje als deze, maar is verder ook niet heel speciaal. Wat enigszins een leuke toevoeging is, is dat je in de instellingen kunt aanpassen welk liedje je bij welke modus wilt horen. Qua uiterlijk is het ook niet heel spannend, maar dat is eigenlijk wel te begrijpen. Omdat Picross bestaat uit verschillende kleine vakjes kun je ook niks anders doen dan eventueel een plaat op de achtergrond te laten zien, wat overigens ook is gedaan. Daarentegen had de animatie, die je na het oplossen van een puzzel te zien krijgt, wel iets langer gemogen. Deze verdwijnt namelijk echt enorm snel weer van het beeldscherm, wat toch wel jammer is.

Picross S6 – Picross menu – Docked screenshot

Conclusie

Inmiddels ben ik al ruim 10 uur aan het puzzelen en het einde is nog lang niet in zicht. Picross S6 bevat namelijk maar liefst 485 verschillende puzzels die verdeeld zijn over vier modi. Hierdoor hoef je echt niet bang hoeft te zijn dat je deze titel zo hebt uitgespeeld. Qua kwantiteit zit het dus zeker wel goed. Het is vooral jammer dat het audiovisuele gedeelte van deze game niet heel speciaal is. Zoals je eerder al kon lezen is dit van het visuele gebied wel logisch, maar misschien hadden ze toch iets meer kunnen doen met de muziek. Ondanks dat zijn alle Picross-puzzels vermakelijk en vooral ook toegankelijk voor elke speler. Of je nou fan bent van dit soort puzzels of dat je Picross gewoon een keer een kans wilt geven, dan ben voor je €9,99 bij Picross S6 aan het juiste adres.

+ Tientallen uren puzzelplezier

+ Leuke variatie in Picross-puzzel

– Picross S6 doet helaas niks anders dan zijn voorganger

– Op het audiovisuele gebied niet heel speciaal

DN-score: 7,0

Het spel is hier te koop via de website van Nintendo. Benieuwd naar onze andere reviews? Deze kun je hier vinden.