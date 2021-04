First 4 Figures komt met Kirby and the Goal Door beeldje

Het is tijd voor een nieuw beeldje van onze roze kauwgombal.

First 4 Figures is een beeldenmaker die in de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Ze hebben ondertussen enorm veel licenties te pakken en maken dan ook veel verschillende beelden. Ook verschillende Nintendo-series worden voorzien van beeldjes en daarbij is Kirby de volgende. First 4 Figures komt later dit jaar namelijk met een PVC Kirby and the Goal Door beeldje waarvan de pre-orders nu zijn begonnen.

Tijdens de early-bird pre-order fase is de exclusive variant te bestellen voor 119,99 Dollar, daarna zal de reguliere prijs 131,99 Dollar worden. Het beeldje bevat een knop om Kirby te draaien alsmede een knop om de welbekende ‘stage clear-tune’ af te spelen. Onderstaande video laat het aankomende beeldje zien. Wel komt er nog een verzending van $40 bovenop, maar hierdoor zal je geen onverwachte kosten krijgen wanneer je het beeldje ontvangt (dus geen importkosten).

Ook zal er een normale versie verschijnen zonder de beweging en het geluid. Deze is echter niet via F4F te bestellen, maar zal beschikbaar komen via lokale retailers als Game Mania en Nedgame.

Heb je interesse in dit beeldje? Pre-orderen voor de geruduceerde prijs is mogelijk tot 12 mei aanstaande en kan via deze link.

