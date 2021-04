Bekijk nieuwe footage van het aankomende Wonder Boy-avontuur op de Nintendo Switch

Wonder Boy: Asha in Monster World komt ergens deze zomer naar de Nintendo Switch en tot die tijd kunnen we in elk geval van gloednieuwe gameplaybeelden genieten. De Wonder Boy-serie van ontwikkelaar Artdink en uitgever ININ Games heeft een lange geschiedenis en werd altijd erg positief ontvangen. In deze remaster van het origineel uit 1994, zal voor het eerst iedereen een stem hebben dankzij voice acting. Uiteraard worden ook de graphics aangepast zodat de game fris oogt.

Wonder Boy: Asha in Monster World is in Japan inmiddels al verschenen, en dat levert ons alvast onderstaande gameplaybeelden op. Wanneer de game hier precies uitkomt is nog niet bekend.