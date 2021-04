[Review] Poison Control – schiet geen voltreffer

Een spel over schieten in de hel schiet toch echt te kort.

Poison Control is het nieuwste spel van Nippon Ichi Software die vooral bekend staat om de vele Disgaea-spellen. In het spel zul je in de huid kruipen van een jongen of meisje die lijdt aan geheugenverlies. Het hoofdpersonage is echter niet alleen want een Klesha, een van de monsters in de hel, zal met hem samenvoegen. Nu verandert deze Klesha in een Poisonette en zul je samen verschillende levels van de hel doorkruisen. Het resultaat is echter niet heel positief.

Poisonnete

Je zit dus vast in de hel en moet samenwerken als “Soul-Mate” (er zitten immers twee zielen in één lichaam). Zonder de Poisonette ben je slechts een skelet. Het is dus van belang dat je samenwerkt met je poisonette. Het spel heeft voornamelijk dezelfde gameplay. Je loopt door levels heen en in sommige gebieden kom je monsters tegen. Deze moet je dan beschieten, maar dat is soms knap lastig met de ietwat snelle camerabesturing en een ontbrekende gyro-optie. Je schiet in plaats van kogels met gif, en dat gif kan ook opraken. Hier komt je maatje om de hoek kijken, want in de levels ligt ook overal roze poison, ook wel Mire genoemd.

Soms vind je plaatjes onder het gif en deze kunnen ook suggestief zijn.

Je kan je poisonnette erop uit sturen om het gif te verzamelen en in sommige levels is dat dan ook een missie. Dan krijg je bijvoorbeeld te horen dat je een bepaald percentage van het gif moet schoonmaken. Een goede strategie komt hierbij om de hoek kijken, want als je net als ik gewoon gaat schoonmaken, dan zul je lang moeten wachten als je kogels op zijn. Dit duurt echt een eeuwigheid en als er eenmaal vijanden zijn, ben je opgesloten in het vlak waar je bent. Niet alleen zorgt dit voor frustratie, maar het zorgt er ook voor dat het hele tempo eruit ligt. Samen met de vervelende camerabesturing en de lagere framerate zorgt het er wel voor dat ik niet zo veel plezier uit het spel heb weten te halen. Erg jammer, want ik had van Poison Control veel meer verwacht.

Win een sticker

De levels van Poison Control zijn oke te noemen. Ze verschillen wel qua omgevingen, maar de structuur van de levels zijn saai. Het speelt zich zowat enkel op platte omgevingen af en alle vlakken zijn keurig in een vierkant, of rechthoek. Ik had toch echt verwacht dat de hel er een stuk spannender uit zou zien. Als je dan een level hebt gehaald word je beloond met een sticker. Verzamel vijf stickers en je wint een ticket naar de hemel. Natuurlijk is het spel nog niet voorbij als je eenmaal vijf stickers hebt verzameld dus je bent er wel wat uren mee zoet.

De levels bevatten zoals gezegd ook een missie en deze kan verschillen. Ook zul je in elk level een dame redden met verschillende redenen. Deze redenen kunnen soms heel duister zijn, zoals een meisje dat haar moeder wil vermoorden om zo haar overleden hond te redden. De manier waarop het spel geschreven is, is wel leuk. Af en toe misschien een beetje cliché, maar over het algemeen best prima te noemen. Voor elk level hoor je ook twee DJ’s van de Higan Radio, Midori en Kikiri. Ze leggen je per level uit wat je kan verwachten en deden me denken aan de twee popstergroepen van Splatoon. Alles is voorzien van stemacteerwerk, maar wees je er wel van bewust dat deze enkel in het Japans zijn. Er is namelijk geen Engelstalige-optie. Ik had daar verder geen problemen mee, maar kan voor sommige mensen een probleem zijn. De muziek is prima in orde met de heerlijke electro funk-beats.

Conclusie

Poison Control is voor mij toch wel een teleurstelling. Ik vind het erg jammer, want na het kijken van trailers en het spel een tijdje te volgen, had ik best wel zin in dit spel. De gameplay zorgt er voor dat ik niet de plezier uit de game weet te halen. De matige besturing en het soms lange wachten gecombineerd met saaie leveldesigns (de voorwerpen waarmee de levels zijn versierd zijn wel top) laten me niet echt genieten. Het spel kan soms best duister zijn en dat is wel interessant. De writing is wel in orde en de twee DJ’s zijn ook een en al top. Mocht het spel in de aanbieding zijn en houd je van anime aesthetics en heb je verder geen moeite met de matige besturing? Dan is het spel wel een aanrader, maar voor de normale prijs van €39,99 krijg je toch echt te weinig kwaliteit.

+ Een heerlijke soundtrack

+– De writing is wel leuk; maar houdt rekening met clichés

– De gameplay is frustrerend

– De leveldesigns zijn saai

– Af en toe wel erg lang wachten

– Een te hoge prijs voor te lage kwaliteit

DN-Score: 5,0

Het spel is te koop via de website van Nintendo of via de eShop voor €39,99.