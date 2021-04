[Review] Exploding Kittens – Een kaartspel vol explosiegevaar

Weet de digitale versie van Exploding Kittens net zo'n explosieve indruk te maken als het normale kaartspel?

Zes jaar geleden was het kaartspel Exploding Kittens een enorm succes op Kickstarter. Het haalde ruimschoots zijn doel en meer dan 219.000 mensen steunden dit project. Zelf kwam ik pas 2 jaar nadat Exploding Kittens uitkwam in aanraking met dit spel, maar gelijk was ik enthousiast; zo enthousiast zelfs dat ik ondertussen alle edities en uitbreidingen hier thuis heb liggen. Ik heb het dan ook vele uren met vrienden en familie gespeeld en kon niet wachten om de Switch-versie te proberen toen ik hoorde dat deze uitkwam. Weet de Switch-versie van Exploding Kittens net zoveel plezier te leveren?

Een simpel concept

Je begint het spel met een stapel kaarten “op tafel” en vijf kaarten in jouw hand, waarvan één defuser. Wanneer het jouw beurt is, heb je de mogelijkheid om kaarten uit jouw hand op te gooien. Als je hiermee klaar bent, moet je een kaart van de stapel trekken. Je hebt echter één doel: geen exploding kitten in je hand krijgen. Om deze kaart te ontwijken, kun je het spel manipuleren door middel van de kaarten die je in jouw hand hebt. Je hebt bijvoorbeeld een kaart waarmee je jouw beurt kan overslaan, waarmee je de bovenste drie kaarten kunt inzien, waarmee je een kaart van de ander kunt stelen of waarmee je ervoor kan zorgen dat de ander in zijn beurt nog een kaart extra moet trekken van de stapel. Daarnaast heb je nog de meest krachtige kaart: de defuse kaart. Mocht je toch een exploding kitten van de stapel trekken, kun je deze kaart inzetten. De exploding kitten wordt dan onschadelijk gemaakt en deze moet terug in de stapel; je mag echter zelf kiezen waar je hem in de stapel doet.

Genoeg variatie

Als je bovenstaande leest, vraag je je misschien wel af of dit spel genoeg variatie biedt, maar dat is zeker het geval! Naast het basisspel, bevat het spel namelijk ook nog drie uitbreidingen: de party pack, de betrayal pack en de streaking kittens pack. Elke uitbreiding brengt nieuwe kaarten met zich mee en zijn los van elkaar te spelen. Zo brengt de party pack variaties van de see the future kaart met zich mee waardoor je meer of juist minder kaarten mag inzien van de stapel. Ook brengt het nieuwe kaarten met zich mee waardoor één of twee kaarten van een speler onbruikbaar worden tijdens één beurt of waardoor alle spelers één beurt hun kaarten niet mogen zien en dus moeten gokken welke kaart ze willen opgooien. De betrayal pack brengt onder andere een kaart met zich mee waarmee je de bovenste drie kaarten in elke willekeurige volgorde mag leggen en een kaart waarmee je de exploding kittens uit de stapel moet halen, het deck moet schudden en alle exploding kittens bovenop de stapel moet leggen. Als laatste brengt de streaking kittens pack onder andere een streaking kitten kaart met zich mee waardoor je één exploding kitten in je hand mag houden en een super skip kaart waarmee je jouw beurt mag overslaan zonder een kaart te trekken. Naast dat de uitbreidingen voor meer variatie zorgen, bieden ze ook nog eens veel meer uitdaging dan het basisspel.

Leuker met vrienden

Exploding Kittens is op verschillende manieren te spelen. Allereerst kun je het spel in je eentje spelen tegen een computer. Je hebt hiervoor meerdere moeilijkheidsgraden: easy, medium en expert. Echter moet je steeds een x aantal keer winnen in de makkelijkere moeilijkheidsgraad voordat je een moeilijkere moeilijkheidsgraad kunt kiezen. Daarnaast kun je het spel ook met anderen spelen. Je kunt hiervoor kiezen om het spel online met vreemden te spelen, of zowel online als offline met vrienden. Online multiplayer werkt hierbij bijzonder goed en als je met vreemden speelt vind je heel snel een match. Echter mis ik tijdens het online spelen wel echt de gezelligheid die je tijdens het kaartspel met vrienden hebt. Je kan dit natuurlijk deels oplossen door in een voicechat te praten tijdens het spelen, maar dit kan nooit de gezelligheid in het echt evenaren.

Conclusie

Exploding Kittens is een kaartspel vol explosiegevaar. Het is ontzettend makkelijk om te leren en kan voor uren plezier zorgen. De diverse uitbreidingen zorgen voor meer variatie en iets meer uitdaging dan het basisspel. Verder werkt de online multiplayer modus ontzettend makkelijk en een match is snel gevonden. Daarnaast kan het spelen met vrienden voor ontzettend leuke momenten zorgen, maar de digitale versie van Exploding Kittens kan wat mij betreft de gezelligheid tijdens het spelen van het kaartspel in het echt niet evenaren. Ondanks dit laatste punt, kan ik Exploding Kittens zeker aanraden.

+ Het spel is makkelijk te leren

+ De uitbreidingen bieden veel variatie en maken het spel uitdagender

+ De online multiplayer modus verloopt ontzettend soepel

+ Je kunt uren plezier beleven aan dit spel

– De gezelligheid die je hebt als je het kaartspel in het echt speelt is niet te evenaren

DN-Score: 8,5

Het spel is koop via de website van Nintendo of via de eShop voor €8,99.