[Review] Battle Axe – een krachtig spel

Klaar om op avontuur te gaan en je vaderland te bevrijden?

Battle Axe is een top-down hack-and-slash arcadegame geïnspireerd door adventure spellen uit de jaren ’80 en ’90. In Battle Axe zul je je vaderland Mercia moeten bevrijden van de tiranische Etheldred. Het team waar je uit kan kiezen bestaat uit een elf, een tovenaar en een rover. Je kunt alleen, maar ook samen in couch co-op de strijd aangaan om het kwaad voor eens en voor altijd uit te schakelen. Weet dit spel indruk te maken?

Een heerlijk rollenspel

Battle Axe is van origine een succesvol Kickstarter-project. Het spel heeft zijn doel ruimschoots gehaald en is ook op de Nintendo Switch verschenen. In Battle Axe zal je dus je vaderland moeten bevrijden van de tiranische Etheldred. Het heldenteam bestaat uit drie personen, een elf, een tovenaar en een stroper. Dit klinkt natuurlijk lekker ouderwets en de Dungeons & Dragons vibes springen naar voren; dat is ook niet zo verwonderlijk omdat D&D een zekere invloed heeft gehad op de game. Zodra je je personage hebt gekozen is het tijd om de strijd aan te gaan!

In Battle Axe kan je dus kiezen tussen drie verschillende personages. Ze lijken qua speelstijl op elkaar, maar hebben toch een paar kleine verschillen. Rooney, de bebaarde rover, heeft een melee aanval, een rol en een kanon waarmee je van een afstand kunt schieten. Fae, de duistere elf, heeft ook een melee aanval, een dash welke ze ook kan gebruiken om stilstaand vijanden mee te raken en messen die ze kan gooien, maar wel een stuk langzamer dan de ranged aanval van Rooney. Als laatste heb je nog magiër Iolo. Hij vecht met zijn grijze baard en kan teleporteren. Daarnaast is zijn ranged aanval ook net wat anders, want bij Iolo kan je stilstaan en richten terwijl je bij de andere twee moet richten en lopen tegelijk. De verschillen zijn niet erg groot zoals je kan lezen, maar maken ingame toch net wel een verschil.

Show, don’t tell

De hoofdcampagne bestaat uit een aantal levels waar je mensen, welke genoemd zijn naar Kickstarter backers, moet bevrijden. Je moet hier vechtend doorheen zien te komen en op het eind van elk level staat een baas op je te wachten. De gameplay is perfect in de stijl van oude arcade games en de CRT Shader-optie is hiervoor perfect. Zo herleef of beleef je (afhankelijk van hoe oud je bent) toch de oude dagen. Onderweg kom je ook schatkisten tegen die voorwerpen bevatten. Deze voorwerpen bestaan bijvoorbeeld uit een lekkere maaltijd om je levens op te krikken of een handige bom. Battle Axe is meer een show, don’t tell game, want wat de voorwerpen doen wordt niet uitgelegd. Normaal gesproken zou ik dit als een minpunt beschouwen, maar Battle Axe weet hiermee wel de perfecte sfeer te pakken die oudere games ook hadden. Daarnaast is het na één keer een voorwerp gebruiken precies duidelijk wat het doet.

Naast de Arcade campagne heb je ook Infinite Mode. In die modus zul je allerlei floors moeten behalen door alle mensen per verdieping te vinden. De gameplay is gewoon hetzelfde, maar in plaats van hele levels doorkruisen, zul je soort doolhofjes langsgaan. Ook deze mode is erg leuk om te doen waar je wel een flink aantal uur mee zoet kunt zijn, zeker als je bedenkt dat er een achievementsysteem in het spel zit. Eén hiervan is dat je 50 verdiepingen moet bevrijden in één keer en dat is flink lastig, zelfs op de makkelijke modus!

Een prachtig plaatje

Een spel zoals Battle Axe heeft natuurlijk een goede retrosfeer nodig. Gelukkig wordt er een fantastische pixelstijl voorgeschoteld door Henk Nieborg. In een recentelijk interview met ons heeft hij verteld dat hij gewerkt heeft aan bekende spellen zoals de Shantae-spellen op de Nintendo DS en Shakedown: Hawaii. De artstyle van Battle Axe is niet alleen passend, ook oogt het mooi. Je kunt ervoor kiezen om met of zonder CRT Shader te spelen, maar toch heb ik stiekem de voorkeur met CRT Shader te spelen; dat zorgt voor net een beetje meer jaren ’80 en ’90. Ook de muziek is prima in orde en wordt verzorgd door Manami Matsumae. Zij is onder andere bekend van de Mega Man, Final Fight en Shovel Knight soundtrack.

Conclusie

Battle Axe is een eerbetoon aan klassieke hack & slash arcadegames. De sfeer van de games zit er helemaal in: een typische Dungeons & Dragons party, met mythische vijanden en een heerlijke soundtrack. Je kan het spel zowel in je eentje spelen, als met twee personen. Ik had ergens toch nog wel een online co-op modus willen zien zodat je het toch met je vrienden kan spelen als je niet in de buurt woont. Fans van het hack & slash genre zullen veel plezier beleven aan de game.

+ Typische arcade actie!

+ Een prachtige artstyle en soundtrack

+ Urenlang speelplezier

+ Samen strijden tegen één kwaad

– Er ontbreekt helaas een online co-op modus

DN-Score: 8,5

Het spel is koop via de website van Nintendo of via de eShop voor €27,99. Benieuwd naar onze andere reviews? Deze kun je hier vinden.