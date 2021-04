[Preview] SMT III Nocturne HD Remaster – Welkom bij de wereld van de demonen

Ontdek de duistere wereld van Shin Megami Tensei III Nocturne in een nieuw jasje...

De Shin Megami Tensei-series staan bekend als de duistere grootvader van de Persona-series. Persona is namelijk een spin-off van Shin Megami Tensei en pakt dingen iets anders aan dan je misschien denkt. Persona 5 was een gigantische hit, waardoor er ondertussen meer mensen bekend zijn met de spin-off dan de daadwerkelijke originele serie. SMT III Nocturne HD Remaster is dan ook het eerste SMT spel voor velen van jullie. Maar wat kun je precies verwachten van dit spel? Is het echt veel duisterder dan de Persona-reeks? Zijn er confidants? Heb je teamgenoten? Een groot deel van deze vragen zal ik in deze preview belichten, lees vooral verder!

Boem! Wereld weg

Één ding maakt de SMT-series bijzonder duidelijk in de eerste momenten van het spel; ze houden niet van poespas. Zodra je je eerste stappen in het spel zet, vergaat de wereld en wordt het een ruïne waarin demonen rondzwerven. Weg zijn alle mensen waarmee je wellicht vriendschappen had kunnen sluiten en weg zijn alle mooie landschappen. Je kunt wel nog je zielsverwant vinden! De hele wereld zit nu namelijk vol met verloren zielen en kwaadaardige demonen die zich enorm vervelen. Alsof dat nog niet genoeg was, wordt er een demonisch insect naar binnen gebracht waardoor je op een pijnlijke manier veranderd van een normaal mens naar een half demoon. Hoe onplezierig deze beleving ook is, het helpt wel bij het overleven van de brute post-apocalyptische nieuwe wereld waarin je je bevindt. Helaas hebben nog enkele andere mensen deze enorme ramp overleefd: je medestudenten. Helaas voor je medestudenten krijgen zij geen demonenkrachten en moeten ze zien te overleven met enkel en alleen hun menselijke krachten. Dit loopt niet altijd goed af.

Het mooie aan dit spel is dat het niks probeert te verdoezelen. De eenzame atmosfeer en de ernst van de situatie worden bijzonder goed weerkaatst in enorm veel aspecten van het spel. Het level design, de karakters, de persoonlijkheden van de zielen en demonen en de muziek. Aangezien de Persona-series enorm zijn best doet om een hele reeks aan karakters en mensen in beeld te duwen, probeert Shin Megami Tensei juist al deze mensen uit beeld te houden. Het gaat in op verschillende mythologieën, demonische cults en het idee van een herboren wereld. Het is al in al de duistere kant van Persona.

So I heard you like horror?

Het spel voelt daarom als een mix tussen een horror game en een JRPG; een combinatie die je niet vaak ziet. De enige teamgenoten die je in dit spel aan je zijde zult vinden, zijn een reeks demonen die je zelf moet rekruteren. Iets wat wel hetzelfde is tussen de twee series zijn de gevechten. Het spel maakt gebruikt van een gevechtssysteem dat turn-based is. Zo moet je met je teamgenoten de zwaktes van de vijandige demonen zien te vinden, en de demonen verslaan. Vergeet echter niet om soms een demoon te rekruteren voor je team, aangezien je in dit spel ook demonen kunt fuseren tot een nieuwe, sterkere demoon. Deze zul je zeker nodig hebben, aangezien dit spel zeker geen cakewalk is. Op het normale moeilijkheidsniveau, maakt het spel je het zeker niet gemakkelijk. Daarom is het ook belangrijk dat je vaak je save bijwerkt en niet een uur aan voortgang verliest (ja dat is mij gebeurd haha).

Dit is de eerste keer dat ik een echte Shin Megami Tensei-spel speel en ik moet zeggen dat ik me in zoverre enorm vermaak met deze duistere JRPG. Ook de nieuwe toevoegingen zijn erg fijn, vooral het stemacteerwerk en de graphics die op de schop zijn gegaan. Het enige jammere vind ik dat de audio in sommige gevechten nog wat PS2-kwaliteit is, maar daar raakte ik al snel aan gewend. Naar mijn mening is dit weer een horror aspect dat heel goed past bij de atmosfeer die het spel probeert over te brengen.

Zal mijn mening nog veranderen tegen de tijd dat ik de review ga schrijven? Wie weet! Shin Megami Tensei III: Nocturne – HD Remaster komt op 25 mei 2021 uit voor de Nintendo Switch.