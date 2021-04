[Special] Waarom je The Great Ace Attorney Chronicles niet links moet laten liggen

The Great Ace Attorney komt in juli eindelijk wereldwijd uit. Lees hier waarom je deze release echt niet mag missen!

Zes jaar heb ik gewacht. Dag in dag uit hopen dat Dai Gyakuten Saiban eindelijk een Engelstalige release zou krijgen en vandaag, 21 april 2021, is het eindelijk zo ver. The Great Ace Attorney Chronicles is zojuist aangekondigd. In deze special wil ik jullie laten weten waarom je hyped moet zijn voor deze Ace Attorney-spellen.

Merchandise die ik heb geïmporteerd. De cover van het artbook is weggehaald om spoilers te voorkomen.

Waarom is er zoveel hype?

Om het verhaal achter de hype beter te begrijpen neem ik jullie terug naar 2015. De spellenserie Ace Attorney ontving een spin-off Dai Gyakuten Saiban: Naruhodō Ryūnosuke no Bōken. Een gloednieuw spel met bekende Ace Attorney-gameplay, maar met een nieuwe cast. Het spel staat los van de hoofdreeks en is zonder enige voorkennis te spelen. Twee jaar later, in 2017, verscheen het vervolg Dai Gyakuten Saiban 2: Naruhodou Ryuunosuke no Kakugo. Dit spel maakt het verhaal af en alle vragen die spelers hadden worden beantwoord. Een Engelse release kwam er helaas niet, al was er toch een klein sprankeltje hoop voor fans. Het verhaal van het spel werd via YouTube ondertiteling vertaald en ook een team genaamd ScarletStudy besloot het spel te vertalen.



Nieuwsartikelen over twee zaken worden belicht!

De muziek en visuals zijn prachtig

Het is nu dus eindelijk zo ver: de twee spellen krijgen na jaren een Engelse release en dat op onder andere de Nintendo Switch. Als groot fan van de spellen heb ik zelf de twee spellen geïmporteerd en heb ik daarnaast zelfs merchandise uit Japan besteld. Op de 3DS vond ik de spellen al prachtig ogen en vind ze de mooiste visuals hebben van alle spellen op de Nintendo 3DS. Ik ben erg benieuwd hoe het eruit gaat zien in HD én op groot scherm. Daarnaast kan ik niet wachten om de soundtrack weer te horen. De soundtrack is fenomenaal en is ook op streamingsdienst Spotify te beluisteren. Er zijn echt zoveel geweldige songs zoals de deuntjes van Kazuma Asougi, Ryuutarou Narahodou, Enoch Drebber en Connette Rozaic. De personages vind ik ook een van de hoogtepunten en als echt hoogtepunt Herlock Sholmes!

Vertrouwde Ace Attorney gameplay met meerdere getuigen tegelijk!

Ik ben zelf helemaal bekend met het verhaal en kan niet wachten tot nog meer mensen dit pareltje gaan ontdekken. De twee spellen vertellen samen één verhaal en wat voor een! Schrijver Shu Takumi weet hoe je een fantastisch verhaal schrijft. Ook zijn er nieuwe gameplaysegmenten zoals de Dance of Deduction en Summation Examination (ook bekend als Closing Argument). Tevens krijgt de nieuwe release ook een aantal bonusjes. De kleine DLC episodes van de Randst Magazine worden toegevoegd evenals de DLC kostuums die je kon kopen in het tweede deel. Ook is in de trailer duidelijk gemaakt dat we een gallerij kunnen verwachten en een paar speciale video’s die destijds in Japan werden getoond.





De drie DLC kostuums zijn toegevoegd aan de release.

Ik kan niet wachten tot 27 juli! Het voelt nog best bizar, maar ik ben blij dat het spel eindelijk na zes jaar de aandacht krijgt die het verdient. Mijn persoonlijke favoriete Ace Attorney-spellen worden eindelijk speelbaar voor het grotere publiek. De officiele website van The Great Ace Attorney Chronicles kun je hier bezoeken.