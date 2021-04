[Giveaway] Win 5x Breathedge voor de Nintendo Switch

Maak kans op een van de vijf digitale exemplaren van de absurde maar ook geweldige game Breathedge!

Wellicht heb je onze review van de net verschenen Switch-titel Breathedge al gelezen? Mitchell was enorm enthousiast over deze game vol humor en schreef in zijn review dat overleven in de ruimte is nog nooit zo absurd geweest. Of je nou een kip gebruikt om een lek te dichten, of een dode hamster vind op een toilet ergens in de ruimte, in Breathedge kom je het allemaal tegen. Breathedge is daarnaast een prachtige game om te zien. Als je daarnaast ook van absurde humor houdt is Breathedge een must om minstens één moment in gespendeerd te hebben.

Klinkt jou dit als muziek in de orgen? Dan hebben we goed nieuws voor je! We mogen in samenwerking met HypeTrain Digital namelijk maar liefst 5 digitale versies van de game verloten. Nog mooier is het dat meedoen lekker simpel is. Laat hieronder in de vorm van een reactie weten waarom jij deze game zou moeten winnen je je doet meteen mee. Meedoen kan tot en met 26 april aanstaande.

Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier (gratis) aan! Nog geen idee wat je van Breathedge kunt verwachten? Bekijk dan vooral onderstaande trailer eens!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per privebericht verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.