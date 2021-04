Buildings Have Feelings Too! verschijnt donderdag op de Nintendo Switch

Gebouwen hebben ook gevoelens hoor!

Inmiddels is het alweer een lange tijd bekend dat Buildings Have Feelings Too!, een spel van Merge Games en Blackstaff Games, naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Kort geleden verscheen deze game in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort beschikbaar, waardoor we weten dat Switch-bezitters vanaf donderdag 22 april met deze titel aan de slag kunnen gaan. Het spel gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, al kost de game tot 5 mei €15,99

Wil jij graag in een stad leven waarin gebouwen kunnen rondlopen en met elkaar kunnen praten? Dan ben je bij Buildings Have Feelings Too! aan het juiste adres! In dit spel heeft elk gebouw namelijk zijn eigen ambities, hoop en angsten. Als speler laat jij de stad groeien tot een groot centrum vol met verschillende winkels, kantoren en andere gebouwen. Weet jij vrienden te worden met elk gebouw?

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande trailer.