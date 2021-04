Bug Fables: The Everlasting Sapling krijgt Collector’s Edition

Een collectie met onder andere een CD en een knuffel is later deze week te koop.

In 2020 op 28 mei verscheen Bug Fables: The Everlasting Sapling op Nintendo’s hybride console. Echter was deze titel alleen maar via de Nintendo eShop digitaal te verkrijgen en was er dus geen fysieke versie van deze adventure-RPG aanwezig. Gelukkig werd er afgelopen zomer tijdens een show van Limited Run Games bekendgemaakt dat onder andere Bug Fables: The Everlasting Sapling een fysieke uitgave ging krijgen, alleen was de vraag nog wanneer. Gisteren werd dan eindelijk aangekondigd dat fans van dit spel vanaf vrijdag 23 april vooraf te bestellen is op de website van Limited Run Games.

Vaak zitten er in een Collector’s Edition van een game leuke en interessante spullen en dat is ook zeker bij deze titel het geval. In het pakket zit namelijk de soundtrack op een CD, een Vi knuffel, drie pins, kaarten, een diorama en uiteraard een fysieke versie van het spel en dat allemaal in een mooie doos.

Omdat het alweer een tijdje terug is dat Bug Fables: The Everlasting Sapling uitkwam heb ik hieronder nogmaals de launch-trailer geplaatst. Mocht je interesse hebben kun je hier ook nog onze review van het spel lezen.

