Palindrome Syndrome: Escape Room verschijnt woensdag op de Nintendo Switch

Los puzzels op en kraak geheime codes in dit puzzel-avonturenspel.

Sinds oktober 2020 kunnen PC-gebruikers het puzzel-avonturenspel Palindrome Syndrome: Escape Room spelen. Inmiddels is het duidelijk dat deze game binnenkort ook naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Kort geleden is de titel namelijk verschenen in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar. We hoeven trouwens niet heel lang meer te wachten, want Switch-bezitters kunnen vanaf woensdag 21 april met deze game aan de slag voor een bedrag van €9,99.

In Palindrome Syndrome: Escape Room word je wakker in een ruimteschip zonder enige herinneringen. Dit is echter niet zomaar een ruimteschip, want het is namelijk één grote escape room die al jouw vaardigheden gaat testen. In deze titel moet je dus vele puzzels oplossen, geheime codes kraken en verborgen voorwerpen vinden. Weet jij elke kamer te doorzoeken en erachter te komen waarom jij je in dit ruimteschip bevindt?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer.